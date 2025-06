Delantero del Inter, Taremi, está atrapado en Irán y se pierde inicio del Mundial

El delantero iraní del Inter de Milán Mehdi Taremi se encuentra varado en Teherán debido al conflicto entre Irán e Israel y será baja en el inicio del Mundial de Clubes de la FIFA, confirmó este sábado el equipo italiano.

Taremi, de 32 años, viajó a su país para el partido del 10 de junio frente a Corea del Norte, en el que marcó un gol en el triunfo 3-0, por la clasificación para la Copa del Mundo de 2026.

Posteriormente, el atacante no pudo tomar un vuelo para unirse a la concentración del Inter en Los Ángeles (Estados Unidos), debido al estallido de los bombardeos entre Israel e Irán.

Una fuente del Inter confirmó a la AFP que Taremi se encuentra varado en su país natal.

El Inter comienza su andadura en el Mundial de Clubes enfrentando el martes al Monterrey mexicano en el estadio Rose Bowl de Pasadena, al este de Los Ángeles.

Este duelo supondrá también el debut de su nuevo entrenador, Cristian Chivu, nombrado el lunes como sucesor de Simone Inzaghi, quien abandonó el cargo tras la goleada 5-0 sufrida ante el Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones.

En la rueda de prensa de presentación, celebrada el sábado en la sede del equipo en Beverly Hills, Chivu afirmó que el Inter está listo para recuperarse de la doble decepción de haber perdido el título de la Serie A y la final de la Champions League.

El exjugador rumano, de 44 años, recalcó que sus jugadores pueden sentirse orgullosos de esta campaña.

"No debemos olvidar el recorrido de este equipo, ha sido una gran temporada", afirmó la exfigura 'nerazzurra'. "Este equipo tiene una gran calidad. Llegaron hasta el final, pero no consiguieron los trofeos. No ha sido una temporada fallida".

"Eliminamos al Bayern y al Barcelona en la Liga de Campeones. Estuvimos en lo más alto de la liga, entre los mejores de Europa, durante mucho tiempo. Por eso no podemos olvidarlo. El fracaso no existe en el fútbol. El fracaso es poner excusas", recalcó.

