Delegación bipartidista del Congreso de EEUU viajará a China

El representante demócrata Adam Smith liderará una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses que visitará China, dijo este martes un funcionario del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

La noticia de la visita llega mientras Estados Unidos y China trabajan para negociar un acuerdo que ponga fin a la intensa guerra comercial entre ambos países, que han extendido una tregua sobre la mayoría de los aranceles recíprocos hasta el 10 de noviembre mientras continúan las conversaciones.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, no proporcionó más detalles sobre el viaje.

La cadena de televisión NBC News informó que la delegación viajará "en septiembre" con representantes demócratas y republicanos.

Este será el primer viaje a China de integrantes de la cámara baja del Congreso desde 2019.

Smith le dijo a NBC News que quiere fomentar el diálogo entre Washington y Pekín.

"Hablar con China no significa respaldar todo lo que hacen. China es un país grande y poderoso. Nosotros somos un país grande y poderoso. Creo que necesitamos hablar sobre eso", dijo Smith al canal, y agregó que actualmente no está claro si se reunirán con el líder chino Xi Jinping.

Smith es el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados.

Su presidente, el republicano Mike Rogers, no participará del viaje, según NBC.

rle/wd/ksb/mvl/ag