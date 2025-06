Dembélé, de vuelta en el PSG con la mira en Messi y el Balón de Oro

Ousmane Dembélé, candidato al Balón de Oro, regresará este domingo al PSG tras superar una lesión que lo dejó fuera de la fase de grupos del Mundial de Clubes. El campeón de Europa recupera su desequilibrio y velocidad para enfrentar al Inter Miami de Messi en los octavos.

Pases cortos en espacios reducidos, regates eléctricos, carreras alegres, un elegante rastrillo con el tacón y una risa espontánea tras la broma de Bradley Barcola: no hay duda, Ousmane Dembélé luce en forma y de buen humor.

Tras entrenarse al margen del grupo desde que sufrió una lesión en el muslo con la selección francesa el pasado 5 de junio, Dembélé volvió a entrenarse con normalidad el viernes y ya está disponible para el duelo de los octavos de final en Atlanta.

Su presencia en el once inicial aún es una incógnita. El técnico Luis Enrique advirtió que "no le gusta correr riesgos con los jugadores", antes de dejarlo fuera del duelo ante los Seattle Sounders, el lunes en Seattle, donde el PSG se impuso 2-0 en el Lumen Field por la tercera fecha del Grupo B.

No le digan a Luis Enrique que espera a Dembélé como un salvador.

El entrenador español detesta la idea de depender de un solo jugador, y lo ha dejado claro en repetidas ocasiones ante los periodistas que se atreven a sugerirlo, ya sea en relación con Gonçalo Ramos, Vitinha... Kylian Mbappé.

Sin embargo, todas las miradas apuntan ahora a Ousmane Dembélé.

El falso 9 de Luis Enrique

El 10 del PSG encarna como pocos la idea de falso nueve que promueve Luis Enrique: un perfil híbrido entre mediapunta y finalizador, primer defensor en la presión alta y dínamo ofensivo gracias a su regate incesante.

Sus 33 goles y 15 asistencias en todas las competiciones esta temporada respaldan con cifras lo que su juego sugiere sobre el césped.

Sin Dembélé, el PSG pierde chispa y profundidad, como quedó en evidencia en sus dos últimos encuentros: una derrota por 1-0 ante Botafogo y una victoria sin brillo frente al Seattle Sounders.

Varios intentos por llenar su vacío han resultado infructuosos. Nombres como Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué, Bradley Barcola, Lee Kang-in, Senny Mayulu y Gonçalo Ramos han rotado por su puesto, sin lograr imponer la misma influencia.

Dembélé explicó su adaptación al nuevo rol en una entrevista con France Football a mediados de junio: "Me gusta mucho jugar como número 9. Ha habido partidos en los que actué como un delantero puro, a la espalda de la defensa, centrado únicamente en llegar al arco".

"Y en otros, especialmente en los dos últimos meses, retrocedí más al medio campo para generar espacios. Me gustan ambos roles, y puedo alternarlos según lo que el equipo necesite", agregó. "Tiene la capacidad de moverse por el área, recibir el balón y marcar con un solo toque", dijo Luis Enrique a mitad de temporada, cuando realmente estaba despegando. Entre la sequía y la ilusión dorada Dembélé aguarda una nueva oportunidad en pleno Mundial de Clubes. Pese a su valiosa contribución en la final de la Liga de Campeones, con el contundente 5-0 sobre el Inter de Milán, el atacante francés no marca desde el 29 de abril, una sequía prolongada si se compara con su explosivo inicio de año, cuando firmó tripletes en partidos consecutivos el 29 de enero y el 1 de febrero. Candidato al Balón de Oro, Dembélé bien pudo lamentar no haber aprovechado la ausencia de su principal rival, Lamine Yamal, en Estados Unidos para reforzar su candidatura. Este domingo, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tendrá una nueva ocasión de brillar y quizá inspirarse frente a Lionel Messi, su excompañero en el FC Barcelona (2017–2021) y ocho veces ganador del prestigioso trofeo. bap/kn/cl