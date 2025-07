Demócratas de la Cámara presionan a republicanos para liberar archivos de Epstein

WASHINGTON (AP) — Los demócratas de la Cámara de Representantes iniciaron el miércoles un intento de citar al Departamento de Justicia del presidente Donald Trump para obtener archivos de la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, incitando a los legisladores republicanos a desafiar a Trump y a los líderes de su partido para apoyar la acción.

El miércoles por la tarde, los demócratas de un subcomité de la poderosa Comisión de Supervisión de la Cámara presentaron una moción para la citación, pocas horas antes del final de su sesión de trabajo de julio y de que los legisladores salieran de Washington para un receso de un mes.

El presidente republicano del subcomité, el representante de Luisiana Clay Higgins, pospuso una votación sobre el asunto hasta el final de la reunión. Aunque varios republicanos del panel forman parte de una facción de derecha y han pedido la liberación de los archivos, no se sabe si votarían a favor de la citación.

Durante una breve pausa en la reunión, Higgins dijo a los periodistas que esperaba que la moción para la citación se aprobara con algunos cambios.

“Si el Partido Republicano, si nuestros colegas de este comité no se unen a nosotros en esta votación, entonces lo que están haciendo esencialmente es unirse al presidente Donald Trump en complicidad”, dijo a los periodistas la representante demócrata de Pensilvania Summer Lee, que presentó la moción para la citación.

La medida tomada por los demócratas muestra cómo hicieron prácticamente todo lo posible para obligar a los republicanos a actuar con respecto a los archivos de Epstein. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, atrapado entre las demandas de Trump y el clamor de sus propios miembros para que la Cámara actúe, ha resistido los llamados a la acción y se preparó para enviar a la Cámara a casa un día antes.

Johnson dijo el miércoles por la mañana a los periodistas que no había necesidad de votar esta semana sobre la legislación que pedía la liberación de los archivos de Epstein porque el gobierno de Trump “ya está haciendo todo lo posible para liberarlos”.

Sin embargo, los demócratas se han regocijado esta semana en presionar a los republicanos para que apoyen la liberación de los archivos. Sus esfuerzos detuvieron la agenda legislativa del Partido Republicano para la semana y dirigieron la atención a un tema que Trump ha implorado a sus seguidores que olviden.

“Están huyendo de nuestro trabajo, de nuestro deber y enviándonos a casa porque no quieren votar para liberar estos archivos. Esto es algo en lo que basaron su campaña.

Esto es algo de lo que hablaron: la importancia de la transparencia, de hacer que los pedófilos rindan cuentas”, dijo Lee. Los líderes demócratas esperan hacer del tema algo mucho más que solo Epstein, quien murió en su celda de Nueva York hace seis años mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. ”¿Por qué los republicanos no han liberado los archivos de Epstein al pueblo estadounidense? Es razonable concluir que continúan protegiendo los estilos de vida de los ricos y desvergonzados, aun si eso incluye a pedófilos”, dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, en una conferencia de prensa. “Así que todo está conectado”. Esto ocurre mientras ambos partidos se preparan para llevar su mensaje a los votantes sobre el gran proyecto de ley de Trump, que incluye recortes de impuestos y gastos por un valor de varios billones de dólares. Para los republicanos, es una “hermosa” legislación que impulsará el crecimiento económico; para los demócratas, es un “feo” regalo, principalmente para los estadounidenses más ricos, que priva de atención médica a las personas de bajos ingresos. Sin embargo, a medida que crece la furia en la derecha por la marcha atrás del gobierno de Trump en cuanto a las promesas relacionadas con Epstein, varios demócratas han aprovechado la oportunidad para dividir a los republicanos sobre el tema. “Esto se refiere a un sentido fundamental de, ‘¿Nuestro gobierno está cooptado por personas ricas y poderosas que no se preocupan por los estadounidenses comunes? ¿O podemos tener un gobierno que se preocupe por los estadounidenses comunes?’”, dijo el representante demócrata de California Ro Khanna, que ha presentado un proyecto de ley bipartidista destinado a forzar la liberación de los archivos. Los líderes republicanos acusan a los demócratas de preocuparse por el tema únicamente para obtener ganancias políticas. Señalan que el Departamento de Justicia detuvo la investigación de Epstein durante la presidencia del demócrata Joe Biden. El Departamento de Justicia de Trump también busca la liberación de testimonios de procedimientos secretos del jurado investigador en el caso Epstein, aunque es poco probable que esto produzca nuevas revelaciones. El Comité de Supervisión de la Cámara, con el apoyo de los republicanos, también impulsó el martes una citación para la exnovia de Epstein, Ghislaine Maxwell, con el objetivo de que presente una declaración. Sin embargo, los legisladores que quieren que el Congreso desempeñe una función más fuerte en los archivos de Epstein han advertido que Maxwell, quien cumple una sentencia de prisión por ayudar al magnate a abusar sexualmente de menores de edad, puede ser un testigo poco confiable. “Es una buena idea, pero no es suficiente. No es suficiente ni de cerca”, dijo el representante republicano de Kentucky Thomas Massie, que ha impulsado el proyecto de ley bipartidista para obtener los registros del Departamento de Justicia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.