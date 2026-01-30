Departamento de Justicia de EE. UU. abre investigación por la muerte de Alex Pretti

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles sobre el incidente en que Alex Pretti, el residente de Minneapolis murió baleado el sábado por agentes de la Patrulla Fronteriza, informaron autoridades federales el viernes.

"Estamos examinando todo lo que pueda arrojar luz sobre lo que sucedió ese día y en los días y semanas previos a lo ocurrido", indicó el subsecretario de Justicia, Todd Blanche, en una conferencia de prensa. "Eso es como cualquier investigación que el Departamento de Justicia y el FBI realizan todos los días. Significa que estamos revisando videos, hablando con testigos y tratando de entender qué pasó".

Blanche señaló que hay miles de casos cada año en que alguien es baleado por fuerzas policiales, pero no todos son investigados por las autoridades federales.

"Debe haber circunstancias o hechos, o tal vez hechos desconocidos, pero ciertamente circunstancias, que justifiquen una investigación", añadió.

El Departamento de Seguridad Nacional también informó el viernes que la Oficina Federal de Investigaciones encabezará la pesquisa federal.

Durante una entrevista en Fox News el jueves por la noche, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reveló por primera vez el cambio en la agencia que lideraba la investigación. Su agencia había indicado a principios de semana que Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad dentro de su departamento, encabezaría la indagación.

"Continuaremos dando seguimiento a la investigación que el FBI liderando y proporcionándoles toda la información que necesiten para llevarla a su conclusión, y asegurarnos de que el pueblo estadounidense conozca la verdad de la situación y cómo podemos avanzar y seguir protegiendo al pueblo estadounidense", comentó Noem a Sean Hannity, presentador de Fox.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, confirmó el viernes que el FBI estará la frente de la investigación sobre Pretti y que el DHS apoyará. Por separado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), que forma parte del DHS, realiza su propia pesquisa interna sobre el incidente, durante el cual dos agentes abrieron fuego contra Pretti.

El DHS no ha respondido de momento a preguntas sobre cuándo se realizó el cambio o por qué. El FBI tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

Tampoco queda claro por el momento si el FBI ahora compartirá información y pruebas con los investigadores estatales de Minnesota, quienes hasta ahora han sido excluidos de la indagación federal.

En la misma entrevista, Noem pareció distanciarse de las declaraciones que hizo poco después del tiroteo, afirmando que Pretti había blandido un arma de fuego y se había acercado agresivamente a los agentes.

Varios videos que surgieron del incidente contradijeron esa afirmación, mostrando que el enfermero de cuidados intensivos sólo tenía su teléfono móvil en la mano cuando los agentes lo derribaron al suelo, y uno de ellos le quitaba a Pretti una pistola de la parte trasera de los pantalones y otro comenzaba a dispararle por la espalda.

Pretti tenía un permiso estatal para portar legalmente un arma de fuego oculta. En ningún momento pareció tomarla, mostraron los videos.

"Sé que te comprendes que esa situación fue muy caótica, y que estábamos recibiendo información de los agentes y oficiales de CBP que estaban allí. Estábamos usando la mejor información que teníamos en ese momento, buscando ser transparentes con el pueblo estadounidense y darles lo que sabíamos que era cierto en el lugar", dijo Noem durante la entrevista con Hannity el jueves.

El cambio se produce luego que el miércoles surgieran otros dos videos de un altercado anterior entre Pretti y agentes federales de inmigración 11 días antes de su muerte.

Los videos del 13 de enero muestran a Pretti con un abrigo de invierno, gritando a los vehículos federales y en un momento parece escupir antes de patear la luz trasera de un vehículo. Se produce un forcejeo entre Pretti y varios agentes, durante el cual es derribado al suelo por la fuerza. Pretti se quita el abrigo de invierno de Pretti, él se libera o los agentes lo dejan ir y él se escabulle.

Cuando da la espalda a la cámara, lo que parece ser una pistola es visible en su cintura. En ningún momento los videos muestran a Pretti tomando el arma, y no está claro si los agentes federales la vieron.

Steve Schleicher, un abogado con sede en Minneapolis que representa a los padres de Pretti, dijo el miércoles que el altercado anterior de ninguna manera justificaba que los agentes dispararan contra Pretti más de una semana después.

En una publicación en su plataforma Truth Social el viernes por la mañana, el presidente Donald Trump sugirió que los videos del incidente anterior socavaban la narrativa de que Pretti era un manifestante pacífico cuando fue abatido.

La publicación de Trump decía: "El agitador y, quizás, insurreccionista, Alex Pretti, ha visto caer su reputación con el video recién publicado de él gritando y escupiendo en la cara de un agente del ICE muy tranquilo y controlado, y luego pateando locamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, tan fuerte y violento, de hecho, que la luz trasera se rompió en pedazos. Fue una gran muestra de abuso y enojo, para que todos lo vieran, enloquecido y fuera de control. ¡El agente del ICE estaba tranquilo y sereno, algo nada fácil de ser bajo esas circunstancias!"

___

Los periodistas de The Associated Press Alanna Durkin Richer y Eric Tucker contribuyeron a este despacho desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.