Departamento de Justicia de EEUU no defenderá subvenciones para universidades que atienden a hispanos

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos indicó el viernes que no defenderá un programa de décadas de antigüedad que paga subvenciones a universidades con un gran número de estudiantes hispanos, el cual está siendo impugnado en los tribunales, y señaló que cree que dicha financiación es inconstitucional.

En un memorando enviado al Congreso, el Departamento de Justicia expresó que está de acuerdo con una demanda que pretende anular las subvenciones reservadas para universidades y otras escuelas de nivel superior donde al menos una cuarta parte de los estudiantes son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 tras encontrar que los estudiantes latinos asistían a la universidad y se graduaban a tasas mucho más bajas que los estudiantes blancos no hispanos.

Los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que el programa proporciona una ventaja inconstitucional basada en la raza o etnia.

El estado de Tennessee y una organización que se opone a las políticas de acción afirmativa demandaron al Departamento de Educación federal en junio, y solicitaron a un juez que detenga el programa de Instituciones al Servicio de los Hispanos. Tennessee argumentó que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna cumple con el "umbral étnico arbitrario" para ser elegible para las subvenciones. Esas escuelas pierden decenas de millones de dólares debido a requisitos discriminatorios, según la demanda.

El viernes, el Departamento de Justicia publicó una carta fechada el 25 de julio en la que el procurador general John Sauer notificó al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que el departamento "ha decidido no defender" el programa, afirmando que ciertos aspectos del mismo son inconstitucionales. La carta citó una decisión de la Corte Suprema de 2023 que establece que el tratar de equilibrar las razas es "patentemente inconstitucional".

El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

___

La cobertura educativa de The Associated Press recibe apoyo financiero de diversas fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte los estándares de la AP para colaborar con organizaciones filantrópicas, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.