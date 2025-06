Desea derogar normas que limitan emisiones de gases contaminantes en plantas de energía de EEUU

WASHINGTON (AP) — La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos propuso el miércoles derogar las normas que limitan las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía a carbón y gas natural, una acción que su administrador Lee Zeldin dijo que le quitaría miles de millones de dólares en costos a la industria y ayudaría a "desencadenar" la energía estadounidense.

La EPA también propuso debilitar una regulación que requiere que las plantas de energía reduzcan las emisiones de mercurio y otros contaminantes tóxicos que pueden dañar el desarrollo cerebral de los niños pequeños y contribuir a ataques cardíacos y otros problemas de salud en adultos.

Las revocaciones están destinadas a cumplir la reiterada promesa del presidente republicano Donald Trump de "desencadenar la energía estadounidense" y hacerla más asequible para que los habitantes la tengan en sus hogares y operen negocios.

Si se aprueban y se vuelven definitivos, los planes revertirían los intentos del gobierno del presidente demócrata Joe Biden para abordar el cambio climático y mejorar las condiciones en áreas fuertemente afectadas por la contaminación industrial, principalmente en comunidades de bajos ingresos y mayoritariamente negras o hispanas.

Las normas para las plantas de energía están entre unas 30 regulaciones ambientales a las que Zeldin apuntó en marzo cuando anunció lo que llamó el "día más trascendental de desregulación en la historia estadounidense".

Zeldin dijo el miércoles que las nuevas normas ayudarían a poner fin a lo que llamó la "guerra contra gran parte de nuestro suministro de energía estadounidense generada internamente" implementada por los gobiernos de Biden y Barack Obama.

"El público estadounidense habló fuerte y claro en noviembre pasado", añadió en un discurso en la sede de la EPA. "Querían asegurarse de que sin importar qué agencia alguien pueda ser confirmado para encabezar, estamos encontrando oportunidades para buscar soluciones pragmáticas y de sentido común que ayudarán a reducir el costo de la vida... crear empleos y dar paso a una era dorada de prosperidad estadounidense".

Grupos ambientalistas y de salud pública denunciaron que las revocaciones son peligrosas, y prometieron impugnar las normas en los tribunales.

La doctora Lisa Patel, pediatra y directora ejecutiva del Consorcio sobre Clima y Salud de la Medical Society, calificó las propuestas de ser "otro más de una serie de ataques" del gobierno de Trump a la "salud de la nación, nuestros niños, nuestro clima y la idea básica de aire y agua limpios".

Calificó de "inconcebible pensar que nuestro país retrocedería en algo tan de sentido común como proteger a los niños del mercurio y a nuestro planeta de huracanes, incendios forestales, inundaciones y mala calidad del aire azuzados por el cambio climático".

"Ignorar el inmenso daño causado a la salud pública por la contaminación generada por las plantas de energía es una clara violación de la ley", añadió Manish Bapna, presidente y director general del Natural Resources Defense Council, un grupo activista sin fines de lucro. "Si la EPA concreta un esfuerzo apresurado para derogar esas normas, los veremos en los tribunales".

Las normas que la EPA quiere eliminar podrían prevenir unas 30.000 muertes y ahorrar US$275 mil millones cada año que estén en vigor, según un análisis de The Associated Press que incluyó evaluaciones previas de la agencia y una amplia gama de otras investigaciones.

De ninguna manera está garantizado que las normas serán eliminadas por completo: no pueden ser cambiadas sin pasar por un proceso de reglamentación federal que puede llevarse años y requiere comentarios del público y justificación científica.

Incluso un desmantelamiento parcial de las normas significaría más contaminantes como smog, mercurio y plomo, y especialmente más partículas diminutas en el aire que pueden alojarse en los pulmones y causar problemas de salud, según halló el análisis de AP. También significaría mayores emisiones de gases de efecto invernadero, llevando el calentamiento de la Tierra a niveles más mortales.

Biden, de filiación demócrata, había hecho del combate al cambio climático un sello distintivo de su presidencia. Las plantas de energía a carbón se verían obligadas a capturar las emisiones de las chimeneas o de lo contrario cerrar, de acuerdo con una estricta norma de la EPA emitida el año pasado. El entonces jefe de la EPA, Michael Regan, indicó que las normas para las plantas de energía reducirían la contaminación y mejorarían la salud pública, al tiempo que apoyaban un suministro de electricidad confiable y a largo plazo. El sector energético es el segundo mayor contribuyente al cambio climático en la nación, después del transporte. En su regulación propuesta, la EPA argumenta que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de las plantas de energía alimentadas por combustibles fósiles "no contribuyen significativamente a la contaminación peligrosa" ni al cambio climático y, por lo tanto, no cumplen con un conjunto de características especificadas en la Ley de Aire Limpio para que haya acción regulatoria en su contra. Las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de carbón y gas "son una parte pequeña y decreciente de las emisiones globales", agregó la EPA, y añadió: "La prioridad de este gobierno es promover la salud pública o el bienestar a través de una posición dominante e independencia energética asegurada por medio del uso de combustibles fósiles para generar energía". La Ley de Aire Limpio le permite a la EPA limitar las emisiones de las plantas de energía y otras fuentes industriales si dichas emisiones contribuyen significativamente a la contaminación del aire que pone en peligro la salud pública. Si las plantas de combustibles fósiles ya no cumplen con el umbral de la EPA, el gobierno de Trump podría argumentar más tarde que otros contaminantes de otros sectores industriales tampoco lo hacen y, por lo tanto, no deberían ser regulados, dijo Meghan Greenfield, exabogada de la EPA y del Departamento de Justicia que ahora labora en el despacho privado Jenner & Block LLP. La propuesta de la EPA "tiene el potencial de tener implicaciones mucho, mucho más amplias", advirtió. El excongresista Zeldin indicó que las normas de la era de Biden estaban diseñadas para "asfixiar nuestra economía con el fin de proteger el medio ambiente", con la intención de regular la industria del carbón "hasta hacerla desaparecer". Rich Nolan, presidente y director general de la Asociación Nacional de Minería, elogió las nuevas normas, diciendo que eliminan "estándares deliberadamente inalcanzables" para el aire limpio y a la vez "nivelan el campo de juego para fuentes de energía confiables, en lugar de poner las cosas en su contra". Pero el doctor Howard Frumkin, exdirector del Centro Nacional de Salud Ambiental y profesor emérito de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington, dijo que Zeldin y Trump estaban tratando de negar la realidad. "El mundo es redondo, el sol sale por el este, las plantas de energía a carbón y gas contribuyen significativamente al cambio climático, y el cambio climático aumenta el riesgo de olas de calor, tormentas catastróficas y muchas otras amenazas para la salud", señaló Frumkin. "Estos son hechos indiscutibles. Si torpedeas las regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las plantas de energía, torpedeas la salud y el bienestar del público estadounidense y contribuyes a dejar un mundo de riesgo y sufrimiento a nuestros hijos y nietos".

Un artículo publicado este año en la revista Science encontró que las normas del gobierno de Biden podrían reducir las emisiones de carbono del sector energético de Estados Unidos en un 73% a 86% por debajo de los niveles de 2005 para 2040, en comparación con una reducción del 60% al 83% sin las normas.

"Las emisiones de carbono en el sector energético caen a un ritmo más rápido con las normas de la era Biden en vigor, que sin ellas", dijo Aaron Bergman, investigador en Resources for the Future, una institución de investigación sin fines de lucro y coautor del artículo de Science. La norma de Biden también resultaría en "reducciones significativas en dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, contaminantes que dañan la salud humana", apuntó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.