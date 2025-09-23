Desmantelan red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de asamblea de la ONU

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó el martes que desmanteló una red de más de 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York antes de la Asamblea General de la ONU.

"Además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones", entre ellos "desactivar torres de telefonía celular", dijo la agencia en un comunicado.

Los dispositivos fueron hallados en un radio de 56 km de la Asamblea General de Naciones Unidas. "Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red", señala el comunicado.

aha/mtp/mel/dga