Después de Intel, Estados Unidos contempla participaciones en empresas de defensa
El gobierno estadounidense podría convertirse en accionista de empresas del sector de defensa,...
- 1 minuto de lectura'
El gobierno estadounidense podría convertirse en accionista de empresas del sector de defensa, en particular de Lockheed Martin, como lo hizo recientemente con el fabricante de semiconductores Intel, indicó el martes Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos.
"Hay una enorme discusión respecto a la defensa. Lockheed Martin obtiene el 97% de sus ingresos gracias al gobierno estadounidense", destacó Lutnick, entrevistado en el canal de televisión CNBC.
"Básicamente, ellos son un brazo del gobierno estadounidense", lanzó.
El funcionario precisó que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y sus equipos, estaban "en ello" y que "están considerando" la entrada del Estado estadounidense en el capital de los grupos de defensa del país.
Contactados por AFP, las grandes industrias estadounidenses de defensa -Lockheed Martin, Northrop Grumman, GE Aerospace, RTX y General Dynamics- no han reaccionado de inmediato. Boeing no quiso hacer comentarios.
Hacia las 15:00 GMT, las acciones del sector avanzaban en la bolsa de Nueva York tras las declaraciones de Lutnick, especialmente Lockheed (+1,58%), RTX (+1,05%), Northrop (+1,09%) y GE Aerospace (+1,65%).
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Es chilena y tramitaba su Visa Waiver para ir a Florida, pero por un simple error casi pierde el viaje de sus sueños
- 2
Cuáles son las zonas del jardín donde se esconden las ratas: “¡Cuidado con el compost!”
- 3
Clima hoy en Estados Unidos: cómo avanza la temporada de huracanes y las alertas de este lunes 25 de agosto
- 4
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones para cada signo del 25 al 29 de agosto