Detiene visas para personas de Gaza tras video de activista conservadora

WASHINGTON (AP) — Un día después de que la activista conservadora Laura Loomer publicó videos en las redes sociales de niños de Gaza llegando a Estados Unidos para recibir tratamiento médico y cuestionó cómo obtuvieron visas, el Departamento de Estado anunció que detendría todas las visas de visitante para personas de Gaza mientras se realiza una revisión.

La agencia dijo el sábado que las visas se detendrían mientras se investiga cómo se emitieron "un pequeño número de visas temporales médico-humanitarias" en los últimos días. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el domingo en "Face the Nation" de la cadena CBS que la acción se tomó después de "contactos de múltiples oficinas del Congreso haciendo preguntas al respecto".

Rubio afirmó que hubo "solo un pequeño número" de visas emitidas para niños que necesitaban ayuda médica, pero que estaban acompañados por adultos. Las oficinas del Congreso se comunicaron con evidencia de que "algunas de las organizaciones que se jactan de estar involucradas en la obtención de estas visas tienen fuertes vínculos con grupos terroristas como Hamás", afirmó el secretario, sin proporcionar evidencia o nombrar a esas organizaciones.

Como resultado, dijo, "vamos a pausar este programa y reevaluar cómo se están evaluando esas visas y qué relación, si es que hay alguna, han tenido estas organizaciones con el proceso de adquisición de esas visas".

El viernes, Loomer publicó videos en la red social X de niños de Gaza llegando a principios de este mes a San Francisco y Houston para recibir tratamiento médico con la ayuda de una organización llamada HEAL Palestine. "A pesar de que Estados Unidos dice que no estamos aceptando 'refugiados' palestinos en Estados Unidos bajo la administración Trump", estas personas de Gaza pudieron viajar a Estados Unidos, dijo.

Ella lo calificó como una "amenaza a la seguridad nacional" y preguntó quién aprobó las visas, pidiendo que esa persona fuera despedida. Etiquetó a Rubio, al presidente Donald Trump, al vicepresidente JD Vance, al gobernador republicano de Texas Greg Abbott y al gobernador de California Gavin Newsom, un demócrata.

Trump ha minimizado la influencia de Loomer en su administración, pero varios funcionarios se fueron o fueron removidos poco después de que ella los criticó públicamente.

El domingo, el Departamento de Estado se negó a comentar cuántas de las visas se habían otorgado y si la decisión de detener las visas para personas de Gaza tenía algo que ver con las publicaciones de Loomer.

HEAL Palestine dijo en un comunicado el domingo que estaba "angustiada" por la decisión del Departamento de Estado de detener las visas de visitante desde Gaza.

El grupo dijo que es "una organización humanitaria sin fines de lucro estadounidense que brinda ayuda urgente y atención médica a niños en Palestina".

Una publicación en la página de Facebook de la organización el jueves muestra una foto de un niño de Gaza saliendo de Egipto y dirigiéndose a St. Louis para recibir tratamiento y dijo que es "nuestro 15º niño evacuado que llega a Estados Unidos en las últimas dos semanas".

La organización lleva "niños gravemente heridos" a Estados Unidos con visas temporales para recibir tratamiento que no pueden obtener en casa, dijo el comunicado. Después del tratamiento, los niños y cualquier miembro de la familia que los acompañe regresan a Oriente Medio, dijo el comunicado.

"Este es un programa de tratamiento médico, no un programa de reasentamiento de refugiados", dijo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido repetidamente más evacuaciones médicas desde Gaza, donde la guerra de más de 22 meses de Israel contra Hamás ha destruido o dañado gravemente gran parte del sistema de salud del territorio.

"Más de 14.800 pacientes aún necesitan atención médica vital que no está disponible en Gaza", dijo el miércoles en las redes sociales el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y pidió a más países que ofrezcan apoyo.

Una descripción de la OMS del proceso de evacuación médica desde Gaza publicada el año pasado explicó que la agencia envía listas de pacientes a las autoridades israelíes para la autorización de seguridad. Señaló que antes de que comenzara la guerra en Gaza, de 50 a 100 pacientes salían de Gaza diariamente para recibir tratamiento médico, y pidió un mayor índice de aprobaciones por parte de las autoridades israelíes.

La ONU y sus socios dicen que los medicamentos e incluso los suministros básicos de atención médica son escasos en Gaza después de que Israel cortara toda la ayuda al territorio de más de 2 millones de personas durante más de 10 semanas a principios de este año.

"¡Alto el fuego! La paz es la mejor medicina", agregó Tedros el miércoles.

