Detienen a hombre por letal incendio en Los Ángeles en enero
Un hombre fue detenido sospechoso de haber iniciado un letal incendio que en enero devoró una lujosa
LA NACION
Un hombre fue detenido sospechoso de haber iniciado un letal incendio que en enero devoró una lujosa comunidad costera en el sur de California, informaron las autoridades estadounidenses este miércoles.
Jonathan Rinderknecht, de 29 años, fue arrestado en Florida, en el este del país, y las autoridades prevén acusarlo en conexión con el infierno que mató a una decena de personas y carbonizó miles de estructuras de la comunidad Pacific Palisades, en Los Ángeles.
"La investigación sostiene que la irresponsabilidad de una única persona causó el peor incendio que Los Ángeles ha visto, provocando muerte y amplia destrucción en Pacific Palisades", dijo el fiscal estadounidense Bill Essayli.
