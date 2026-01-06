Detroit aplasta a Knicks y OKC se entrega ante Charlotte

Los Detroit Pistons dieron otro golpe en la mesa al machacar este lunes 121-90 a los New York Knicks mientras los Oklahoma City Thunder profundizaron su bache con una desconcertante derrota por 27 puntos frente a los Charlotte Hornets.

A continuación las escenas principales de una jornada de ocho partidos de la NBA, sacudida este lunes por los reportes de una probable venta de Trae Young por los Atlanta Hawks.

- Pistons mandan en el Este -

En Detroit, los Pistons arrollaron a los New York Knicks por 31 puntos solo un día después de tumbar a los Cleveland Cavaliers.

En 24 horas, Detroit ratificó así su inesperado liderato de la Conferencia Este frente a los dos equipos que lucían como favoritos al inicio de temporada.

Cade Cunningham, jefe absoluto de los Pistons, resultó imparable para los reputados defensores de los Knicks hasta llegar a 29 puntos y 13 asistencias.

El base, número uno del Draft de 2021, está explotando a los 24 años hasta colarse en la conversación de aspirantes al premio MVP (Jugador Más Valioso).

Detroit encabeza el Este con un registro de 27-9 y una ventaja de 3,5 victorias sobre su también sorprendente perseguidor, los Boston Celtics.

Boston, que está rindiendo mejor de lo esperado con la grave lesión de Jayson Tatum, derrotó 115-101 a los Chicago Bulls y adelantó a unos Knicks a la baja con cuatro derrotas seguidas.

- Los Thunder, apagados -

En el Oeste, los líderes Oklahoma City Thunder fueron derribados por los Hornets frente a su público por un contundente 124-97.

Los vigentes campeones ya habían perdido la víspera ante los Suns con una canasta en el último segundo de Devin Booker.

El equipo de Shai Gilgeous-Alexander, que se quedó en 21 puntos y 6 asistencias, tiene un registro de 6-6 en sus últimos 12 partidos, después de iniciar la temporada con un vertiginoso 24-1.

El alero Brandon Miller, con 28 puntos, fue la figura de los Hornets, que ocupan la decimosegunda plaza del Este (13-23).

- Durant congela a los Suns -

Con un triple ganador, Kevin Durant dio el triunfo a los Houston Rockets por 100-97 frente a los Phoenix Suns, el equipo al que pertenecía hasta esta campaña.

El alero, de 37 años, recibió la pelota desde la banda con cinco segundos en el reloj y se hizo con el espacio suficiente para clavar el triple del triunfo cuando solo quedaban tres décimas.

En la jugada anterior, Devin Booker intentó ser el héroe de Phoenix por segunda noche seguida pero falló un tiro en suspensión ante una gran defensa de Tari Eason.

Booker fue el máximo anotador de la noche con 27 puntos mientras Durant firmó 26 para los Rockets, que desbancaron a los Lakers de la tercera posición del Oeste, ambos con un balance de 22-11.

- Atlanta abre la puerta a Young -

Los Hawks fueron también protagonistas de la jornada y no precisamente por su derrota 118-100 en la cancha de los Toronto Raptors.

Condenada de nuevo a penar por la clasificación a playoffs, Atlanta parece decidido a embarcarse al fin en una profunda reconstrucción del plantel, que comenzaría por la venta de su máxima estrella, Trae Young.

El base, cuatro veces All-Star y rostro de la franquicia desde su llegada a la liga en 2018, está trabajando junto a la dirigencia de los Hawks para ser traspasado a otro equipo, según avanzó este lunes la cadena ESPN.

Ambas partes están de acuerdo en que la salida de Young es la mejor medida tanto para los Hawks, que no ganan una eliminatoria de playoffs desde 2021, como para el propio base, que esta temporada luce su peor promedio anotador (19,3 puntos) limitado por varias lesiones.

Young, de 27 años, fue baja este lunes por quinto partido consecutivo debido a una lesión de cuádriceps.