Di María se reencuentra con Boca en el Mundialito en un Miami inolvidable

Ángel Di María tendrá un estreno de grandes emociones en el Mundial de Clubes cuando el Benfica de Portugal enfrente a Boca Juniors de la Argentina este lunes en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el Fideo se despidió para siempre de la selección argentina.

El atacante del cuadro de Lisboa es uno de los grandes atractivos del duelo que cerrará la primera jornada del Grupo C, inaugurada el domingo en Cincinnati por el Bayern de Múnich y el Auckland City neozelandés.

En su último torneo con el Benfica, antes de regresar a Rosario Central, el club de sus amores, Di María volverá a los 37 años al césped del Hard Rock, la última grama que pisó vestido con los colores azul y blanco de la Albiceleste.

Su despedida de los campeones del mundo, con los que se coronó en Catar 2022, fue gloriosa: ganando el título de la Copa América de 2024 al imponerse 1-0 a la Colombia de James Rodríguez.

"Me alegro por Central y me alegro por él. Lo veremos el lunes seguro", dijo el técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, muy querido también por la parcial Canalla.

- Sin Cavani -

El atacante volverá a jugar contra el popular cuadro de Buenos Aires, cuya hinchada se ha hecho sentir con fuerza en Miami, un equipo al que solamente ha enfrentado en una ocasión, en un empate 1-1 con Rosario en el campeonato argentino en febrero de 2007.

A pesar de su trayectoria gloriosa y el peso sentimental de retornar a la casa de los Dolphins del football americano, el Fideo seguramente partirá de suplente en el Benfica que dirige el portugués Bruno Lage.

"Uno nunca sabe en esto, son jugadores importantes", dijo Russo, de 69 años, sobre la chance de que Di María comience en el banquillo.

Lo que es seguro es que los xeneizes, a los que Russo comanda de nuevo desde principio de mes, tras el despido de Fernando Gago, no podrán contar con la otra carta más atractiva del partido, Edinson Cavani.

El delantero uruguayo, de 38 años, sufre un desgarro en un gemelo y no está totalmente recuperado.

Boca lo cuidaría para evitar agravar la lesión y confía en contar con el Matador para el resto de la fase de grupos. "Es preferible esperar un día más a no tenerlo veinte días", justificó Russo, quien apostaría en el once por hombres internacionales, como el peruano Luis Advíncula y el español Ander Herrera. Miami, azul y oro El fogueado central Marcos Rojo, de 35 años, sería de la partida en reemplazo de Ayrton Costa, quien recién se unió el sábado a la concentración en Estados Unidos luego de problemas con su visa. El suelo estadounidense ha sido testigo de la popularidad de Boca, que ha movilizado a una gran cantidad de aficionados. La Mitad más Uno se hizo sentir en el partido inaugural del Mundialito, que se saldó con una paridad sin goles entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Ahly egipcio, precisamente en el Hard Rock Stadium. "Dale Bo, Dale Bo" y "El que no salte, se fue a la B", en referencia al descenso en 2011 de su archienemigo, River Plate, fueron algunos de los cánticos que evidenciaron el color único que brinda la cultura futbolística argentina. Pero para derrotar al Benfica, reciente subcampeón de la liga y la copa portuguesas, por detrás del Sporting de Lisboa, Boca necesitará de mucho más que el aliento inquebrantable de sus hinchas. Además de Di María, las Águilas cuentan en sus filas con el campeón del mundo argentino Nicolás Otamendi, de 37 años, quien negocia para renovar su contrato, que finaliza luego del certamen. "El primer paso es enfocarnos en ganar el primer partido, y el objetivo es pasar de la fase de grupo. Luego de eso, iremos juego a juego", dijo el mediocampista luxemburgués Leandro Barreiro. Alineaciones probables: Boca Juniors: Agustín Marchesín - Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Lautaro Blanco - Kevin Zenón, Ander Herrera, Milton Delgado, Alan Velasco - Carlos Palacios, Miguel Merentiel. DT: Miguel Russo. Benfica: Antoliy Trubin - Samuel Dahl, Antonio Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras - Florentino Luis, Orkun Kokcu, Leandro Barreiro - Kerem Aktürkoğlu, Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup. DT: Bruno Lage. Árbitro: César Ramos (MEX). str/raa/cl