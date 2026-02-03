Diamondbacks y Carlos Santana acuerdan contrato de dos millones por un año, de acuerdo a fuente

PHOENIX (AP) — Los Diamondbacks de Arizona y el primera base Carlos Santana han llegado a un acuerdo para un contrato de un año por dos millones, según informó el martes una persona con conocimiento del trato, lo que le da al equipo un bateador veterano que puede ayudar en el medio del orden.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo está pendiente de un examen físico.

Santana, quien cumplirá 40 años en abril, tiene 335 jonrones en 16 temporadas en las Grandes Ligas con ocho equipos, incluidos 11 con Cleveland. Fue All-Star en 2019 y ganó un Guante de Oro en 2024.

El bateador ambidiestro se perfila para ayudar a los D-backs tanto en la primera base como en el rol de bateador designado. La temporada pasada bateó para .219 con 11 jonrones y 54 carreras impulsadas, pasando la mayor parte del año con los Guardianes antes de una breve aparición al final de la temporada con los Cachorros de Chicago.

