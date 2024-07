'Dibu' Martínez defiende a los jugadores uruguayos y asegura que los penales son suerte

Se gana o se pierde pero hay que disfrutar la final, dijo este sábado el golero de Argentina, Emiliano Martínez, en la antesala de la final de la Copa América 2024 ante Colombia en Miami, y se solidarizó con sus colegas de Uruguay tras los actos violentos en las semifinales en Charlotte.

"Obviamente es una reacción normal lo que pasó con Darwin (Núñez), con (Mathías) Olivera, los chicos que conozco. La verdad que es muy triste, y estoy totalmente de acuerdo con ellos. No diría que haría lo mismo, pero obviamente estoy apoyando a los jugadores de Uruguay", dijo Martínez en rueda de prensa en el Hard Rock Stadium en Miami.

"Mañana es una final, van a existir muchas más tensiones, la gente puede llegar a tomar más alcohol (...) Al final se gana o se pierde, pero hay que disfrutar que los dos equipos están en una final", agregó el portero de la Albiceleste.

Argentina persigue la simbólica Triple Corona, todo un hito en el continente si logra quedarse con el título el domingo (00H00 GMT del lunes) luego de conquistar el mundo en Catar-2022 y Sudamérica en Brasil-2021.

Por su parte, los cafeteros, con 28 partidos invictos, no llegaban a una final de Copa América desde Colombia-2001, cuando ganaron su único título continental.

"Me decís que voy a jugar mi cuarta final a esta edad (31 años), nunca lo hubiera planificado, me costó muchísimo. No cambiaría mi carrera para nada. Estoy muy ilusionado por jugar esta final como si hubiera sido mi primera final", sostuvo el '1' del Aston Villa.

- Ojo con James y Lucho Díaz -

"Es mi primera final de Copa América con gente también, la anterior (Brasil-2021) hubo muy poca gente (se jugó sin público en los estadios por la pandemia)", anotó.

Martínez llamó la atención por la peligrosidad de James Rodríguez, el capitán de los cafeteros, "por su buena Copa América" y Luis Díaz, del Liverpool de Inglaterra.

"Colombia tiene jugadores en gran nivel como James, Luis Díaz, que lo conozco de la Premier. Sabemos la zurda que tiene James, es una de las mejores de mundo. Pero no sólo es solo juego aéreo el de Colombia. Tienen balas por las bandas, un delantero que aguanta todo (Jhon Córdoba), y la verdad que son muchas armas que tengo que valorar", remarcó Martínez.

Sobre la posibilidad de que el partido ante los colombianos se resuelva en una definición por penales, Martínez indicó que prefiere el triunfo en los 90 minutos, porque, aseguró, "los penales son cuestión de suerte".

"Primero me enfoco en 90 minutos, que es lo más importante. Después si se da hasta los 120, haremos otros 30 minutos como hicimos en el Mundial, que nos tocó sufrir y jugando de muy buena manera. Después los penales son cuestión de suerte", reconoció.

"Puedes estudiar mucho pero no todos los penales son iguales. He agarrado penales que eran totalmente lo opuesto a lo que había estudiado. A veces no te acuerdas, juegas 120 minutos y no tienes tiempo de recordar. Me concentro primero en los 90 minutos", puntualizó el 'Dibu' Martínez.

Cl/ma

LA NACION