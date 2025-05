Diego Boneta lleva misterio a San Miguel de Allende en su novela “La perdición de Alejandro Velasco”

LOS ANGELES (AP) — Diego Boneta se había cansado de la obsesión de Hollywood con las historias de narcos para los latinos. Así que el actor decidió que proporcionaría nuevo material con su novela debut, que se publica el jueves, un autodenominado "misterio de asesinato, thriller sexual" ambientado en torno a una dinastía empresarial ficticia.

El actor expresó: "Como alguien que es de Ciudad de México, al ver todas estas historias que son mexicanas, la mayoría han sido sobre narcos o cruces fronterizos. Y eso es parte de nuestra cultura. Pero es sólo esto", dijo, gesticulando para indicar que representa una pequeña parte de México. "Entonces, ¿por qué no mostramos las otras cosas?"

Boneta, conocido por interpretar al ícono del pop latino Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix de 2018 y por coprotagonizar el musical "Rock of Ages", lucha contra estos retratos estereotipados en su novela debut, “La perdición de Alejandro Velasco” (“The Undoing of Alejandro Velasco”). El libro de Amazon Crossing se publica en inglés y está disponible en español en formatos digital y de audio. También está programado para una adaptación televisiva.

Boneta, de 34 años, quien también es productor y músico, comentó: "Me siento raro diciendo que soy autor. Siento que soy un narrador de historias. Es lo más personal que he hecho, así que está realmente cerca de mi corazón".

La novela se centra en un hombre misterioso llamado Julian Villareal, quien se propone resolver el misterio detrás de la repentina muerte de su amigo y rival de tenis Alejandro. Julián enfrenta giros inesperados gracias a la riqueza y los lazos empresariales de la familia Velasco.

Boneta dijo: "Es algo como que ‘The Talented Mr. Ripley’ se mezcla con ‘Match Point’, ambientado en San Miguel de Allende, lleno de giros argumentales".

Boneta afirma que quería ambientar la novela en San Miguel de Allende para mostrar un lado diferente de México al público. Creció visitando a su familia en esa ciudad histórica y dice que es la "Florencia de México".

"Realmente quería que se sintiera como si viniera de mi corazón. Así que tuve que escribir sobre cosas que realmente me apasionaban, y San Miguel es una de ellas", dijo. "Es verdaderamente un pueblo mágico".

Boneta no pensaba añadir autor a su lista de atributos, hasta que su hermana y socia productora, Natalia González-Boneta, sugirió que crearan su propia propiedad intelectual. Boneta interpretará a Julián en la adaptación de la serie para Amazon Studios MGM, que actualmente está en desarrollo. El actor y su equipo desarrollaron la novela y la serie en conjunto, aunque hicieron una pausa en la serie durante las huelgas de Hollywood de 2023. Boneta dice que creó el personaje para desafiarse a sí mismo al llevar la historia a la pantalla.

"Me encantan los roles transformadores. Me encanta el aspecto camaleónico de la actuación", dijo. "Eso es lo que intentamos hacer con Julián, y que el estafador no sea el introvertido, sino que sea como este tipo bon vivant. Es tan mundano y dice que tiene tanto dinero, pero ¿realmente es quien dice ser?"

Julián es un papel con el que Boneta soñaba cuando era niño, cuando no se veía representado en la pantalla. Todavía recuerda crecer y preguntarse por qué Batman no era alguien que se pareciera a los miembros de su familia.

"Para mí, esa es la forma más poderosa de crear un ambiente exclusivo", dijo. "Si dices, 'Oh, estamos haciendo el Batman latino, y va a tener un mariachi, sombrero y una máscara de lucha libre y maracas.' Yo digo, 'Amigo, no quiero ver eso'. Quiero que el verdadero Batman resulte ser un tipo latino. Ni siquiera tienes que hacer escándalo al respecto".