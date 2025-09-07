Diez últimos campeones del Abierto de EEUU de tenis
A continuación, los diez últimos ganadores en la categoría masculina del Abierto de Estados Unidos d
A continuación, los diez últimos ganadores en la categoría masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, último Grand Slam de la temporada, que concluyó este domingo en Nueva York con el triunfo del español Carlos Alcaraz en la final sobre el italiano Jannik Sinner
2025: Carlos Alcaraz (ESP)
2024: Jannik Sinner (ITA)
2023: Novak Djokovic (SRB)
2022: Carlos Alcaraz (ESP)
2021: Daniil Medvedev (RUS)
2020: Dominic Thiem (AUT)
2019: Rafael Nadal (ESP)
2018: Novak Djokovic (SRB)
2017: Rafael Nadal (ESP)
2016: Stan Wawrinka (SUI)
- Tenistas con más títulos en la historia del Abierto de Estados Unidos:
1. Richard Sears (USA) 7 (1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887)
. William Larned (USA) 7 (1901, 1902, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911)
. Bill Tilden (USA) 7 (1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929)
4. Jimmy Connors (USA) 5 (1974, 1976, 1978, 1982, 1983)
. Pete Sampras (USA) 5 (1990, 1993, 1995, 1996, 2002)
. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008)
7. Rafael Nadal (ESP) 4 (2010, 2013, 2017, 2019)
. Novak Djokovic (SRB) 4 (2011, 2015, 2018, 2023)
. John McEnroe (USA) 4 (1979, 1980, 1981, 1984)
