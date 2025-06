Dilema de Trump: ¿intervenir o no en Irán?

¿Estados Unidos se implicará directamente en la guerra entre su aliado Israel e Irán? Se desconoce la decisión que el presidente Donald Trump tomará, pero por el momento prepara el terreno.

Trump alimentó las especulaciones sobre una intervención estadounidense al acortar su participación en una cumbre del G7 en Canadá y con algunas de sus declaraciones.

El martes advirtió que Estados Unidos podría matar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, pero no lo hará "por ahora".

El dilema del presidente republicano es monumental. En su primer mandato y en lo que lleva del segundo, Trump ha prometido sacar a Estados Unidos de sus "guerras eternas" en Oriente Medio.

"Es una importante elección política y militar que podría definir su legado en Oriente Medio", declaró a la AFP Behnam Ben Taleblu, director del programa de Irán en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Cuando la Casa Blanca anunció este martes que Trump iba a reunir al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la guerra ya había indicios de que sopesaba abandonar lo que hasta hace poco era su vía diplomática preferida.

La opción más probable que baraja Trump sería el uso de gigantescas bombas estadounidenses "bunker-buster" contra la instalación nuclear iraní de Fordow, profundamente enterrada y a la que el armamento de Israel no puede llegar.

Según funcionarios estadounidenses, la prioridad de Trump es desmantelar el programa nuclear de Irán porque teme que el país quiera dotarse del arma atómica. Teherán lo desmiente.

- Punto de inflexión -

Trump también dio a entender que el asesinato del ayatolá Jamenei está de nuevo sobre la mesa, días después de que un funcionario estadounidense dijera que se descartó.

Funcionarios estadounidenses insisten en que Trump aún no ha tomado una decisión y sopesa todas las opciones en un contexto que cambia "cada hora".

Según la plataforma de noticias Axios, Trump incluso considera una nueva reunión entre su principal negociador, Steve Witkoff, y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi.

Todo podría cambiar con un ataque iraní a las fuerzas estadounidenses en la región. Un funcionario aseguró que Trump no lo toleraría.

El cambio de tono de Trump sorprende menos de una semana después de que el presidente estadounidense, quien reconoce que le gustaría recibir el Premio Nobel de la Paz, pidiera a Israel no atacar. Pero entre llamada y llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y las insinuaciones de Israel de que quiere un cambio de régimen en Irán, Trump ha cambiado de parecer. Por lo pronto, ordenó el envío del portaviones USS Nimitz a la región junto con varios aviones militares estadounidenses. "Sobre sus hombros" Un indicio más de que la decisión se acerca es el aparente esfuerzo de la Casa Blanca para evitar una reacción negativa del movimiento ultraconservador "Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez", más conocido como MAGA, por sus siglas en inglés. Ha habido una creciente oposición a cualquier intervención en Irán por el ala aislacionista de la base trumpista, a la que el presidente prometió mantener a Estados Unidos fuera de guerras como las de Irak y Afganistán. El vicepresidente JD Vance defendió a su jefe, al decir que Trump se ha "ganado cierta confianza" y que "puede decidir que necesita tomar medidas adicionales para acabar con el enriquecimiento (de uranio) iraní". "Habiendo visto esto de cerca y personalmente, puedo asegurarles que él sólo está interesado en usar a los militares estadounidenses para lograr los objetivos del pueblo estadounidense", dijo Vance, veterano de Irak, en un guiño a los escépticos de MAGA. El propio Trump dejó entrever su estado de ánimo: republicó un comentario del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un cristiano evangélico. "Las decisiones que recaen sobre sus hombros no me gustaría que las tomara nadie más. Tiene muchas voces que le hablan, Señor, pero sólo hay UNA voz que importa. SU voz", dijo Huckabee. dk/sms/erl/atm