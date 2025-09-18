Dimite enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas para Siria, Geir Pedersen

El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, anunció el jueves su dimisión "por motivos personales" tras casi siete años en el cargo.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad, el diplomático noruego se mostró "profundamente agradecido y en deuda con el pueblo sirio, que ha demostrado un coraje y una humanidad extraordinarios durante estos años".

"Como mi familia y mis colegas saben, desde hace tiempo tengo la intención de pasar a otra cosa", afirmó Pederson, en el cargo desde octubre de 2018.

Pero "teniendo en cuenta los extraordinarios cambios que se han producido en Siria y el inicio de una nueva etapa, era mi deber y un privilegio permanecer en el cargo y ayudar a guiar los esfuerzos políticos de las Naciones Unidas durante los primeros meses cruciales de este histórico período de transición política", agregó.

Tras la caída del presidente Bashar al Asad en 2024, se estableció un gobierno de transición para dirigir Siria.

