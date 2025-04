Dimite productor del programa "60 Minutes", en el punto de mira de Trump

El productor del popular programa de investigación estadounidense "60 Minutes", Bill Owens, anunció este martes su dimisión, en medio de la batalla judicial lanzada por Donald Trump contra el programa de la cadena CBS News, propiedad de Paramount.

"En los últimos meses, ha quedado claro que ya no se me permitirá dirigir el programa como siempre lo he hecho. Tomar decisiones independientes basadas en lo que es correcto para '60 Minutes' y para la audiencia", escribe este veterano periodista del programa en un mensaje a su equipo visto por AFP.

"Por eso, después de defender el programa y aquello por lo que luchamos, desde todos los ángulos, a lo largo del tiempo y con todas mis fuerzas, dimito para que el programa pueda continuar", añade el productor ejecutivo de "60 Minutes", el tercero en 57 años.

Este programa, que atrae cada domingo a unos 10 millones de espectadores para ver impactantes reportajes sobre la sociedad estadounidense o desde zonas de guerra, es foco de la ofensiva del presidente estadounidense contra los medios de comunicación.

A finales de octubre de 2024, el republicano demandó al programa, acusándolo de haber manipulado una entrevista realizada el 7 de octubre a su rival demócrata Kamala Harris.

Estas acusaciones fueron rechazadas de plano por "60 Minutes" y CBS News.

El programa ha seguido emitiendo información crítica con la administración Trump desde que llegó a la Casa Blanca, y el presidente estadounidense ha pedido su desaparición, mientras que Elon Musk pedía "largas penas de cárcel" para el equipo que lo realiza.

La disputa tiene como telón de fondo un proyecto de fusión entre las matrices de CBS News, Paramount y Skydance, que debe ser aprobado por la Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones (FCC), presidida por Brendan Carr, aliado de Trump.

Trump reclama a la cadena 20.000 millones de dólares por daños y perjuicios, por lo que no se descarta la posibilidad de una mediación entre Paramount y el republicano.

A finales de 2024, ABC News aceptó pagar 15 millones de dólares a un fondo destinado a financiar "una fundación y un museo" dedicados a Donald Trump, con el fin de evitar una demanda por difamación del republicano.

arb/af/val