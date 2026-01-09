Diplomáticos de EEUU viajan a Caracas para estudiar reapertura de embajada

Altos diplomáticos estadounidenses viajaron el viernes a Caracas para evaluar la reapertura de la embajada cerrada desde 2019, informó un funcionario bajo anonimato.

John McNamara, el encargado de negocios estadounidense en la vecina Colombia, y otros miembros del personal "viajaron a Caracas para realizar una evaluación inicial de una posible reanudación gradual de las operaciones", dijo esa fuente.

Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos se marcharon en marzo de 2019, poco después de que Washington y varios de sus aliados europeos y latinoamericanos declararan ilegítimo a Maduro tras unas elecciones que, según observadores, estuvieron plagadas de irregularidades.

El 3 de enero, el presidente Donald Trump ordenó un ataque en Caracas en el que fuerzas estadounidenses derrocaron a Maduro y lo sacaron del país, junto a su esposa. Ambos enfrentan cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Los diplomáticos consultados señalan que Estados Unidos aún no ha tomado una decisión formal de reabrir la embajada, a la espera de resolver cuestiones logísticas, pero que se está preparando para hacerlo en cuanto Trump dé luz verde.

Con el cierre de su legación en Caracas, Estados Unidos ha llevado a cabo sus operaciones para Venezuela desde la embajada en la vecina Colombia, aunque tampoco cuenta con un embajador plenipotenciario en Bogotá.