Directiva de la Fed afirma que Trump no tiene autoridad para despedirla

La directiva de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos Lisa Cook rechazó el martes la orden de Donald Trump de destituirla, alegando que el presidente no tiene autoridad legal para semejante intervención contra un miembro del organismo independiente.

Tras solicitar su renuncia la semana pasada, Trump publicó el lunes por la noche una carta en la que afirmaba haber despedido a Cook "con efecto inmediato".

La decisión citaba acusaciones de declaraciones falsas en sus créditos hipotecarios y afirmaba que "hay suficientes causas para retirarla de su puesto".

"No voy a renunciar", dijo Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, en un comunicado compartido a la AFP por su abogado, Abbe Lowell.

"El presidente Trump dijo despedirme 'con causa justificada' cuando no existe causa legal alguna y no tiene autoridad para hacerlo", añadió.

Lowell se comprometió a "tomar todas las medidas necesarias para evitar el intento de Trump de actuar ilegalmente".

En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una "causa" justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

El mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó "razón suficiente" para creer que Cook pudo haber hecho "declaraciones falsas" en uno o más créditos hipotecarios.

Una de las presuntas declaraciones falsas era que Cook había declarado poseer dos residencias principales, una en Michigan y otra en Georgia.

Cook no ha sido acusada de ningún delito y las presuntas declaraciones falsas ocurrieron antes de que ocupara su cargo actual.

La Fed no respondió de inmediato a las preguntas de los medios.

En su carta del lunes, Trump dijo: "Como mínimo, la conducta en cuestión exhibe el tipo de negligencia grave en transacciones financieras que pone en duda su competencia y confiabilidad como regulador financiero".

En los tribunales

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó la medida de Trump como "una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal".

"Debe ser revocada en los tribunales", agregó en un comunicado.

Trump ha aumentado la presión sobre la Fed este año y ha criticado repetidamente a su presidente, Jerome Powell, por no bajar las tasas de interés antes, pese a los datos favorables sobre la inflación.

Los responsables de la política monetaria de la Fed han sido cautelosos al recortar las tasas, mientras monitorean los efectos de los aranceles de Trump sobre los precios.

Trump no ha ocultado su desprecio por Powell, a quien ha tildado de "imbécil".

Cook asumió el cargo de gobernadora de la Reserva Federal en mayo de 2022 y fue reelegida para la junta en septiembre de 2023. Prestó juramento ese mismo mes para un mandato que finaliza en 2038.

Anteriormente, formó parte del Consejo de Asesores Económicos del expresidente Barack Obama.