Director de "Kramer vs. Kramer" muere a los 92 años en EEEU (medios)

El oscarizado guionista y director de la famosa película "Kramer vs. Kramer" en la década de 1970, Robert Benton, murió en su hogar en Estados Unidos a los 92 años, informó el diario The New York Times este martes.

Según detalló el periódico neoyorquino, Benton murió el domingo y su deceso fue confirmado por su asistente y administradora, Marisa Forzano.

Benton fue honrado por la Academia por "En un lugar del corazón" y su extenso currículo cinematográfico en las décadas de 1960 y 1970.

Escribió junto a David Newman el thriller criminal "Bonnie y Clyde" (1967), protagonizada por Faye Dunaway y Warren Beatty, pero era más reconocido por materializar el guión y dirigir "Kramer vs. Kramer", la cinta de 1979 que mostraba la cruda realidad de un divorcio.

El largometraje se convirtió en una de las más galardonadas de la época. Cosechó nueve nominaciones al Óscar, de las cuales obtuvo cinco, entre ellas las estatuillas por mejor dirección y guión adaptado que fueron para Benton, así como las de mejor actor -para Dustin Hoffman-, mejor actriz de reparto -para Meryl Streep- y el máximo honor de mejor película del año.

Junto a Newman, escribió también "La chica terremoto", lanzada en 1972, el mismo año que se estrenó como director con "Bad Company".

El dúo, junto a la esposa de Newman, se unieron para escribir el guión de "Superman" (1978), protagonizada por Christopher Reeve, Marlon Brando y Margot Kidder.

A pesar de haber dirigido actuaciones legendarias y premiadas, Benton era conocido en Hollywood por su modestia.

"Hay directores que pueden obtener grandes interpretaciones de los actores. No soy uno de ellos", dijo en una ocasión el cineasta.

"He encontrado actores por suerte, por el juicio de directores de elenco o por mi propio instinto que son extraordinariamente buenos", destacó en un evento con seguidores en Hollywood en 2018.

"Te la tienes que jugar, y cuando lo ves y funciona, es brillante", añadió.

De acuerdo con The New York Times, Benton dejó un hijo, John, mientras su esposa de seis décadas, Sallie, falleció en 2023.

