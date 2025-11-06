LA NACION

Director de OpenAI sugiere que los gobiernos construyan su propia infraestructura de IA

El director de OpenAI, creadora de ChatGPT, instó el jueves a los gobiernos a construir su propia infraestructura para inteligencia artificial y afirmó que no busca garantías públicas para los cientos de miles de millones...

Inteligencia artificial, de OpenAI (ChatGPT), Google Gemini o Copilot
Director de OpenAI sugiere que los gobiernos construyan su propia infraestructura de IA

El director de OpenAI, creadora de ChatGPT, instó el jueves a los gobiernos a construir su propia infraestructura para inteligencia artificial y afirmó que no busca garantías públicas para los cientos de miles de millones de dólares en inversiones de su empresa.

"No tenemos, ni queremos, garantías gubernamentales para los centros de datos de OpenAI", declaró Sam Altman en X, intentando calmar la polémica tras las declaraciones de su directora financiera que sugerían lo contrario.

"Lo que creemos que tendría sentido es que los gobiernos construyeran (y fueran propietarios de) su propia infraestructura de IA, pero en ese caso, los beneficios resultantes también deberían corresponderles", añadió.

El miércoles, durante una conferencia del Wall Street Journal en California, la directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, dijo: "Tenemos en mente un ecosistema compuesto por bancos, capital de inversión e incluso, quizás, el gobierno".

Friar añadió que las garantías de préstamos federales "reducirían considerablemente el costo de la financiación".

