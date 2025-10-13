LA NACION

Disidente cubano José Daniel Ferrer llega exiliado a Miami

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó este lunes al aeropuerto de Miami, confirmó su hermano

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó este lunes al aeropuerto de Miami, confirmó su hermano Luis Enrique Ferrer a la AFP.

"Ya está aquí. Acabo de hablar con José Daniel, me lo pusieron hace un momento al teléfono y también hablé con uno del Departamento de Estado que lo acompaña. Éste me explicó que lo sacaban por otro lado más privado por su seguridad y la de los niños", explicó el hermano a AFP en el aeropuerto.

Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), aceptó abandonar su país tras décadas de oposición al gobierno comunista y años en la cárcel.

