Disidente cubano José Daniel Ferrer llega exiliado a Miami

El disidente cubano José Daniel Ferrer llegó este lunes al aeropuerto de Miami, confirmó su hermano Luis Enrique Ferrer a la AFP.

"Ya está aquí. Acabo de hablar con José Daniel, me lo pusieron hace un momento al teléfono y también hablé con uno del Departamento de Estado que lo acompaña. Éste me explicó que lo sacaban por otro lado más privado por su seguridad y la de los niños", explicó el hermano a AFP en el aeropuerto.

Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), aceptó abandonar su país tras décadas de oposición al gobierno comunista y años en la cárcel.

