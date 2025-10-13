Disidente cubano José Daniel Ferrer promete continuar la lucha desde exilio en Miami

El histórico disidente cubano José Daniel Ferrer prometió este lunes seguir luchando a favor de la democracia en Cuba desde Miami (Florida), donde llegó este lunes como exiliado tras décadas de oposición al gobierno comunista en la isla.

"La lucha yo la voy a continuar, pero no la voy a continuar solo, tengo que trabajar con todo el exilio", declaró el opositor en rueda de prensa en Miami.

"Mi intención al llegar acá es continuar dando mi modesto apoyo en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad dentro y fuera de Cuba", añadió. "Si trabajamos como tenemos que hacerlo, vamos a sacar a nuestros presos políticos de las cárceles del régimen y motivar a la comunidad internacional a ayudarnos".

gma/nn