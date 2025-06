Disminuye el patriotismo en EE.UU., dice encuesta

WASHINGTON (AP) — Solo el 36% de los demócratas dicen estar "extremadamente" o "muy" orgullosos de ser estadounidenses, según una nueva encuesta de Gallup, reflejando un dramático declive en el orgullo nacional que también es evidente entre los jóvenes.

Los hallazgos son una clara ilustración de cómo muchos —pero no todos— estadounidenses han sentido menos orgullo por su país en la última década. La división entre demócratas y republicanos, de 56 puntos porcentuales, es la más amplia desde 2001. Eso incluye los cuatro años del primer mandato del presidente republicano Donald Trump.

Solo alrededor de un 40% de adultos en Estados Unidos que son parte de la Generación Z, definida como aquellos nacidos entre 1997 y 2012, expresaron un alto nivel de orgullo por ser estadounidenses en las encuestas de Gallup realizadas en los últimos cinco años, en promedio. Eso se compara con alrededor de 60% de los millennials —nacidos entre 1980 y 1996— y al menos 70% entre los adultos de generaciones anteriores.

"Cada generación es menos patriótica que la anterior, y la Generación Z es definitivamente mucho más baja que cualquier otra", declaró Jeffrey Jones, editor sénior en Gallup. "Pero incluso entre las generaciones mayores, vemos que son menos patrióticas que las anteriores, y se han vuelto menos patrióticas con el tiempo. Eso es impulsado principalmente por los demócratas dentro de esas generaciones".

Una lenta erosión en el orgullo nacional

El declive en el orgullo nacional ha sido lento con una disminución constante en los datos de Gallup desde enero de 2001, cuando se hizo la pregunta por primera vez.

Incluso durante los tumultuosos primeros años de la Guerra de Irak, la gran mayoría de los adultos en Estados Unidos, ya fueran republicanos o demócratas, dijeron estar "extremadamente" o "muy" orgullosos de ser estadounidenses. En ese momento, alrededor de nueve de cada diez estaban "extremadamente" o "muy" orgullosos de ser estadounidenses. Eso se mantuvo alto después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, pero el consenso en torno al orgullo estadounidense disminuyó en los años siguientes, cayendo a alrededor de ocho de cada diez en 2006 y continuando un declive gradual.

Ahora, el 58% de los adultos en Estados Unidos dicen eso, en un cambio descendente que ha sido impulsado casi en su totalidad por demócratas e independientes. La gran mayoría de los republicanos continúan diciendo que están orgullosos de ser estadounidenses.

El orgullo de los independientes en su identidad nacional alcanzó un nuevo mínimo en la encuesta más reciente, con un 53%, siguiendo en gran medida ese patrón de declive gradual.

El orgullo disminuido de los demócratas por ser estadounidenses está más claramente vinculado al tiempo de Trump en el cargo. Cuando Trump entró por primera vez en la Casa Blanca, en 2017, alrededor de dos tercios de los demócratas dijeron estar orgullosos de ser estadounidenses.

Eso había caído al 42% en 2020, justo antes de que Trump perdiera la reelección ante el demócrata Joe Biden. Pero aunque el sentido de orgullo nacional de los demócratas se recuperó cuando Biden asumió el cargo, no volvió a los niveles previos a Trump. "No es solo por Trump", indicó Jones. "Algo más está sucediendo, y creo que son simplemente las generaciones más jóvenes que llegan y no son tan patrióticas como las personas mayores".

Republicanos y demócratas divididos sobre el patriotismo

Otras encuestas recientes muestran que los demócratas e independientes son menos propensos que los republicanos a decir que expresar patriotismo es importante o a sentir un sentido de orgullo en sus líderes nacionales. Casi un 90% de republicanos en una encuesta de SSRS de 2024 dijeron que creían que el patriotismo tiene un impacto positivo en Estados Unidos, con los demócratas más divididos: el 45% dijo que el patriotismo tenía un impacto positivo en el país, mientras que el 37% dijo que era negativo. Pero un sentido más general de descontento fue claro en ambos lados del espectro político a principios de este año, cuando una encuesta de CNN/SSRS encontró que menos del 10% de los demócratas y republicanos dijeron que "orgulloso" describía cómo se sentían sobre la política en Estados Unidos hoy. En esa encuesta, la mayoría de los estadounidenses a lo largo del espectro político dijeron estar "decepcionados" o "frustrados" con la política del país. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.