Doblete de oro de Messi ilumina triunfo de Miami en arranque de playoffs

En una noche de celebraciones en su honor, Lionel Messi anotó dos goles en la victoria del Inter Miami por 3-1 frente al Nashville este viernes en el arranque de los playoffs de la MLS.

El Inter, que persigue el primer título de liga de su historia, lidera por un global de 1-0 esta eliminatoria de primera ronda, que se disputa al mejor de tres partidos.

Messi, de 38 años, volvió a adueñarse del show en Fort Lauderdale (vecina a Miami) un día después de anunciar la renovación de su contrato con el Inter hasta 2028.

Los aficionados del Inter, aliviados con la continuidad de su ídolo, lo recibieron con una enorme ovación cuando saltó al césped antes del partido a recoger su primer trofeo como Bota de Oro de la liga norteamericana (MLS).

El astro argentino anotó 29 goles en 28 jornadas y este viernes, una vez que rodó el balón, solo tardó 19 minutos en volver a perforar el arco del Nashville.

La Pulga se lanzó en plancha dentro del área para cabecear a la red un milimétrico servicio de su eterno socio Luis Suárez desde la banda derecha.

Messi completó el doblete en el minuto 90+6 tras un mal despeje del arquero Joe Willis a un centro de Jordi Alba.

Willis chocó con el experimentado defensa Walker Zimmerman y Messi, que aguardaba con pillería en el área pequeña, solo tuvo que empujar la pelota a la red.

Hace menos de una semana, el capitán albiceleste ya le había marcado tres goles a Nashville en el cierre de la fase regular.

"Me pone muy feliz la renovación porque quiere decir que vamos a estar algunos años más juntos", dijo tras el partido su compatriota y amigo Rodrigo De Paul, aterrizado en Florida a mediados de año.

"Obviamente estoy muy feliz de que mi equipo tenga al mejor (...) Hay que seguir disfrutándolo", afirmó el mediocampista argentino, que participó en la jugada del primer tanto.

Solidez defensiva

Nashville había gozado de las primeras ocasiones de peligro del partido, especialmente con un robo de Jacob Shaffelburg en campo contrario a Noah Allen en el minuto 11.

El veloz punta avanzó en diagonal hasta el área, pero soltó un disparo defectuoso que atrapó el arquero Rocco Ríos Novo.

Poco después Messi le hizo pagar los errores a Nashville adelantando en el marcador al Inter y su compatriota Tadeo Allende amplió la distancia con otro testarazo en el minuto 62.

El equipo de Javier Mascherano manejó su ventaja luciendo esta vez un buen funcionamiento defensivo, su talón de Aquiles de los últimos años.

El delantero inglés Sam Surridge, segundo máximo anotador del campeonato con 24 goles, se vio maniatado por la zaga local y la otra figura de Nashville, el alemán Hany Mukhtar, solo alcanzó a descontar a última hora con un tiro libre en el 90+11.

"Defensivamente el equipo estuvo muy sólido, controlamos muy bien sus jugadores y su manera de atacar", aplaudió Mascherano.

El Inter clasificará a las semifinales de la Conferencia Este en caso de victoria en el segundo duelo, que se disputará el 1 de noviembre en la cancha del Nashville.

El equipo de la Florida, copropiedad del inglés David Beckham, nunca ha superado la primera ronda desde su debut en la MLS en 2020.

El año pasado, en la primera postemporada de Messi con el uniforme rosa, Inter Miami sufrió una sorprendente eliminación en esa fase ante el Atlanta United, a la que siguió la partida del entrenador argentino Gerardo Martino.

