Dodgers amplían ventaja ante Milwaukee en partido completo de Yamamoto

Los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el martes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee y se colocaron a dos triunfos de regresar a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de béisbol.

El japonés Yoshinobu Yamamoto fue la figura de la noche en Milwaukee al convertirse en el primer lanzador de los Dodgers que juega un partido de playoffs completo en 21 años.

Los vigentes campeones dominan por un global de 2-0 esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional, con ambas victorias logradas en la cancha de los Cerveceros, el mejor equipo de la fase regular.

De esta forma los Dodgers pueden superar la eliminatoria, al mejor de siete partidos, frente a su público en los duelos del jueves, viernes y, de ser necesario, sábado.

En la Liga Americana, los Marineros de Seattle también dominan por 2-0 a los Azulejos de Toronto con dos victorias a domicilio.

Este martes, los aficionados de Milwaukee se ilusionaron con un desenlace distinto cuando la joya venezolana Jackson Chourio conectó un jonrón en el primer lanzamiento de Yamamoto.

Con solo 21 años, Chourio suma cuatro cuadrangulares en playoffs, igualando el récord de la franquicia que compartían su compatriota Orlando Arcia y el estadounidense Prince Fielder.

Sus cuatro vuelacercas, logrados en apenas 10 partidos de eliminatorias, solo están por detrás de los cinco logrados por el dominicano Juan Soto entre jugadores menores de 22 años.

Yamamoto, cuya última apertura fue el 8 de octubre ante los Filis, se recuperó rápidamente del golpe y no se movió del montículo en el resto del partido, finalizando con un total de tres hits y una base por bolas cedidas y siete rivales ponchados.

El dominicano José Lima fue el último lanzador de los Dodgers en jugar un partido completo de playoffs en 2004.

En ataque, los Dodgers respondieron al batazo de Chourio con otro jonrón del dominicano Teóscar Hernández en la segunda entrada.

Hernández, que suma cuatro cuadrangulares en estos playoffs, dio inicio a una dura noche para su compatriota Freddy Peralta.

En el mismo inning, el abridor de Milwaukee concedió un doble del cubano Andy Pages para que el puertorriqueño Kiké Hernández diera la primera ventaja a los Dodgers.

En el sexto capítulo, el veterano Max Muncy pegó otro jonrón frente a Peralta, que se retiró a continuación después de permitir un total de cinco hits.

De nuevo Kiké Hernández, tras un sencillo del japonés Shohei Ohtani en la séptima entrada, y Will Smith, aprovechando otro hit de Tommy Edman en la octava, completaron el contundente triunfo de los visitantes.

