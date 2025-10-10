Dodgers avanzan a Serie de Campeonato con triunfo en la undécima entrada
Aprovechando un fatal error en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a
- 1 minuto de lectura'
Aprovechando un fatal error en extra innings, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron el jueves 2x1 a los Filis de Filadelfia y sellaron su boleto a la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.
Un mal lanzamiento del cerrador Orion Kerkering en la undécima entrada permitió que los vigentes campeones eliminaran a los Filis por un global de 3-1 en esta Serie Divisional de la Liga Nacional.
Los Dodgers pugnarán ahora por un boleto a su segunda Serie Mundial consecutiva ante el ganador de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Los Cerveceros dominan la eliminatoria por 2-1 y tenían la posibilidad de clasificar en el cuarto duelo de este jueves en Chicago.
En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan por el vencedor del quinto y último partido del viernes entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit.
gbv/ag
Otras noticias de MLB
- 1
Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
- 2
El gabinete israelí ratificó el plan de paz y comienza la cuenta regresiva para el inicio de la primera fase
- 3
En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Surinam por las eliminatorias de Concacaf
- 4
Para evitar al ICE: la estrategia de un grupo de migrantes latinos contra las redadas del gobierno de Trump