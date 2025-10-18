Dodgers avanzan a su segunda Serie Mundial seguida con tres jonrones de Ohtani
Los Dodgers de Los Ángeles defenderán su título de las Grandes Ligas en una segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5x1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani agrandó su leyenda en el béisbol.
La superestrella japonesa, de 31 años, bateó tres jonrones en un partido en el que también lanzó durante seis entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió una sola carrera.
Tras barrer a Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato, los Dodgers pugnarán por ser los primeros campeones en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que los enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.
