Dodgers de Ohtani van por el bicampeonato ante los Azulejos en la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles, encabezados por el astro japonés Shohei Ohtani, intentarán desde el viernes convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar dos Series Mundiales consecutivas, cuando se enfrenten a los Azulejos de Toronto, que necesitan poner fin a una sequía de títulos de tres décadas.

Un año después de arrasar a los Yankees de Nueva York en un espectacular Clásico de Otoño, los Dodgers se alistan para conseguir su segundo campeonato consecutivo de las Grandes Ligas de béisbol.

Gracias a su récord superior en la temporada regular, los Azulejos llegan al primer partido del viernes en el Rogers Center de Toronto con la ventaja de local en la serie al mejor de siete juegos.

Sin embargo, la alineación estelar de los Dodgers parte como la clara favorita para ganar su novena corona de la Serie Mundial y la tercera en cinco años.

Ohtani, lanzador y bateador designado, es la pieza clave de una nómina multimillonaria que ha sido acusada de "arruinar" el béisbol, que a diferencia de muchos deportes profesionales en Norteamérica no tiene límite salarial.

Los Dodgers, que gastaron generosamente para mejorar su plantilla tras el título de la temporada pasada, están felices de ser señalados como los villanos de la película.

"Antes de que comenzara esta temporada decían que los Dodgers estaban arruinando el béisbol", bromeó el mánager de los angelinos, Dave Roberts, después de que su equipo completara una barrida de 4-0 sobre los Cerveceros de Milwaukee para asegurar su lugar en la Serie Mundial.

"Así que consigamos cuatro victorias más y arruinemos el béisbol de verdad", añadió.

- Equipo "muy profundo" -

Pocos apostarían a que Roberts y los Dodgers no perseguirían esa promesa.

En Ohtani, los Dodgers tienen al actual Jugador Más Valioso (MVP) de la MLB, un extraterrestre que por dominar el pitcheo y el bateo es sin discusión el mejor jugador del planeta, y posiblemente de todos los tiempos.

El astro nipón, de 31 años, electrizó el Dodger Stadium en la victoria que aseguró la serie el viernes pasado sobre los Cerveceros, conectando tres jonrones y ponchando a 10 bateadores en lo que muchos han descrito como la mejor actuación individual de la historia.

La potencia ofensiva de los Dodgers también incluye a los ex MVP Mookie Betts y Freddie Freeman, mientras que en la lomita, la rotación abridora del equipo, compuesta por Blake Snell, Yoshinobu Yamamato y Tyler Glasnow, junto con Ohtani, ha dominado desde el inicio de los playoffs.

"Los Azulejos de Toronto son un equipo muy, muy profundo", dijo Derek Jeter, miembro de cinco formaciones de los Yankees de Nueva York que ganaron la Serie Mundial entre 1996 y 2009, y la última novena en embolsarse títulos consecutivos.

"Toronto les va a dar problemas, pero los Dodgers son de lo mejor que he visto".

“Hay que vencer a los mejores”

Sin embargo, el mánager de Toronto, John Schneider, insiste en que su equipo está disfrutando del reto de enfrentarse a los campeones.

El lunes en Toronto, los Azulejos avanzaron a la Serie Mundial por primera vez en 32 años tras derrotar a los Marineros de Seattle 4-3 en un emocionante séptimo juego.

Con Vladimir Guerrero Jr., los Blue Jays cuentan con el toletero más en forma de la postemporada, con seis jonrones en los playoffs, para intentar ganar su tercera Serie Mundial, tras las conquistadas en 1992 y 1993.

George Springer, quien conectó el vuelacercas ganador en la victoria del lunes sobre Seattle, ofrece potencia ofensiva y tiene la experiencia de ganarles a los Dodgers con los Astros de Houston en la Serie Mundial de 2017.

“Para llegar a donde quieres ir, tienes que vencer a los mejores”, dijo Schneider sobre enfrentarse con la novena angelina.

“Son un equipo buenísimo. Tienen a miembros del Salón de la Fama por todas partes en su alineación (...) (pero) nunca descartaré a mis muchachos de ninguna serie. Van a estar listos para ello”, anticipó Springer.

El carácter binacional de la Serie Mundial es un ingrediente en medio de las convulsas relaciones geopolíticas entre Canadá y Estados Unidos tras la elección de Donald Trump, quien desde que regresó a la Casa Blanca ha insistido en que el país vecino se convierta en el “estado número 51” de su nación.

“Sé que serán los Azulejos contra los Dodgers. Así es como lo veremos, sabiendo que tenemos a todo un país detrás de nosotros”, dijo Schneider.

La serie comenzará el viernes y continuará el sábado en Toronto. Los partidos tres, cuatro y cinco se jugarán en Los Ángeles a partir del lunes, y luego la serie regresará a Toronto para los juegos seis y siete.

