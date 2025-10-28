Dodgers vencen a Azulejos tras récord de 18 entradas y toman control de Serie Mundial
Con un épico jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6x5 a los Azulejos de Toronto en un partido que igualó el récord de duración en una Serie Mundial con 18 entradas.
Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un maratónico partido que concluyó con el jonrón de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium, todavía repletas de público poco antes de la medianoche.
Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la serie y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.
