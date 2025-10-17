Dodgers vencen a los Cerveceros y quedan a un paso de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles quedaron a una victoria de regresar a la Serie Mundial, al derrotar este jueves a los Cerveceros de Milwaukee 3-1 y tomar una ventaja dominante de 3-0 en la Serie de Campeonato de las Grandes Ligas de béisbol.

El campocorto de los Dodgers, Mookie Betts, y el segunda base, Tommy Edman, impulsaron carreras, mientras que el abridor Tyler Glasnow logró ocho ponches en 5,2 entradas frente a 51.251 aficionados en el Dodger Stadium.

Los angelinos extendieron su racha victoriosa a su predio, tras imponerse en sus dos salidas en Milwaukee.

Para mantener vivas sus esperanzas de llegar a la Serie Mundial, los Cerveceros precisan de una remontada milagrosa en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Solo un equipo, los Medias Rojas de Boston en 2004, ha logrado revertir un déficit de 3-0 en una serie de playoffs de las Grandes Ligas al mejor de siete partidos.

Los Dodgers, que buscan convertirse en el primer equipo en 25 años en ganar títulos consecutivos de la Serie Mundial, pueden completar una barrida en la llave en el cuarto juego el viernes.

Los vigentes campeones una vez más desgastaron gradualmente a sus oponentes para asegurar una victoria implacablemente eficiente.

- Triple inicial de Ohtani -

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, sorprendió al optar por iniciar con Aaron Ashby en el montículo, pero los Dodgers rápidamente pusieron al zurdo bajo presión.

El triple inicial del astro japonés Shohei Ohtani marcó el ritmo, y luego Mookie Betts conectó un doble para poner el marcador 1-0.

Después de otorgar un boleto a Freddie Freeman, Murphy rápidamente retiró a Ashby y lo reemplazó con el novato Jacob Misiorowski.

Misiorowski detuvo el daño para terminar la entrada y los Cerveceros respondieron en la parte alta de la segunda cuando el batazo de Jake Bauers al jardín central permitió que anotara Caleb Durbin.

Un lanzamiento preciso del tercera base de los Dodgers, Max Muncy, eliminó a Bauers en el plato poco después, antes de que Glasnow y Misiorowski dominaran el resto del juego para contener ambas ofensivas.

El avance llegó en la parte baja de la sexta entrada, cuando el receptor de los Dodgers, Will Smith, conectó un sencillo antes de que Freeman recibiera un boleto.

Luego, Edman disparó una línea que permitió a Smith anotar y poner a los Dodgers arriba 2-1.

Misiorowski salió después con una línea final de nueve ponches en cinco entradas, con el relevista Abner Uribe tomando el relevo.

Sin embargo, la actuación del dominicano en el montículo comenzó mal cuando un intento de pickoff descontrolado en primera base permitió que Freeman anotara para una ventaja de 3-1.

El bullpen de los Dodgers tomó el control con Alex Vesia, Blake Treinen y Anthony Banda apagando a Milwaukee antes de que el as japonés Roki Sasaki consiguiera los últimos tres outs.

Por si fuera poco para los Cerveceros, el venezolano Jackson Chourio abandonó el partido con molestias musculares que lo venían acusando durante la serie y que este jueves se agravaron en su turno durante la séptima entrada.

str-rcw/bb/raa/