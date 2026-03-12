Dominicana acribilla a Venezuela y termina líder de grupo en Clásico Mundial

Con cuatro jonrones de sus estrellas, la República Dominicana venció este miércoles 7x5 a Venezuela en Miami en el duelo que definía al líder del Grupo D del Clásico Mundial de béisbol.

La poderosa novena quisqueyana, una de las candidatas al título junto a Japón y Estados Unidos, se quedó con la cabeza de la llave con un pleno de cuatro victorias.

El viernes enfrentará en los cuartos de final a Corea del Sur también en Miami.

Venezuela, segunda de la llave con un registro de 3-1, tendrá que medirse el sábado también en Miami a la vigente campeona Japón, liderada por la superestrella Shohei Ohtani.

La fase de grupos del torneo echó el cierre con un bombardeo de jonrones de las figuras dominicanas.

Juan Soto, líder de los Mets de Nueva York, abrió fuego con un cuadrangular de dos carreras en el inning inicial.

Ketel Marte y Vladimir Guerrero Jr. se sumaron con un vuelacercas cada uno en la tercera entrada.

Impulsada por cuatro hits de Maikel García, Venezuela se acercó a solo una carrera en el cuarto inning pero Fernando Tatis Jr. frenó en seco la remontada con otro espectacular jonrón de tres carreras.

La Vinotinto le puso emoción al cierre en el loanDepot park con anotaciones en la última entrada del joven Jackson Chourio y de Ronald Acuña Jr.

Pero el relevista Elvis Alvarado, de los Atléticos de Oakland, zanjó el avance cuando Venezuela tenía dos hombres en circulación.

Anotaciones por entradas

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

R. Dominicana 2 0 2 3 0 0 0 0 0 7 11 1

Venezuela 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5 7 0