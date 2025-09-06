Dominicano Basallo tumba a Dodgers y Caminero sigue enrachado

Con un jonrón ganador en la novena entrada, la promesa dominicana Samuel Basallo dio el triunfo el viernes a los Orioles de Baltimore 2x1 frente a los Dodgers de Los Ángeles mientras su compatriota Junior Caminero se mantuvo encendido para los Rays.

Ante su público de Baltimore, el joven Basallo dejó tendidos a los actuales campeones de la Serie Mundial con un espectacular cuadrangular de 132 metros que finiquitó el choque.

Basallo, de 21 años, apenas había logrado otro jonrón en sus 14 apariciones anteriores de su temporada de debut en las Grandes Ligas de béisbol.

La anotación de los Dodgers fue obra del estadounidense Freddie Freeman con otro cuandrangular en el sexto episodio.

Shohei Ohtani regresó al montículo y lanzó durante 3.2 carreras sin permitir carreras.

La estrella japonesa cedió tres hits y ponchó a cinco rivales y, en la ofensiva, se quedó en una base por bolas en sus tres turnos al bate.

El dominicano Junior Caminero, de 22 años, bateó un jonrón de 128 metros en una abultada derrota de los Rays de Tampa Bay por 7x1 frente a los Guardianes de Cleveland.

Fue la única carrera de la novena de Florida, que dejó escapar así su racha de siete victorias consecutivas.

El también dominicano José Ramírez contribuyó con tres hits y dos carreras remolcadas al triunfo de Cleveland, con el que igualaron 1-1 esta serie de cuatro partidos.

Caminero encadenó su quinto juego seguido con imparables, en los que ha empujado un total de nueve carreras.

El martes se convirtió también en el segundo pelotero en la historia de los Rays en llegar a 40 cuadrangulares en una temporada.

La jornada del viernes también deparó la derrota de los Yankees de Nueva York, vigentes subcampeones, ante los Azulejos de Toronto por 7x1

El canadiense Vladimir Guerrero Jr., figura de Toronto, comandó el triunfo con cuatro hits y un jonrón.

gbv/an