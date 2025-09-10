Dominicano José Ramírez conecta jonrón en quinto triunfo consecutivo de Cleveland

Los Guardianes de Cleveland se impusieron 2x0 sobre los Reales de Kansas City este martes en el Progressive Field (Cleveland), en un juego en que el dominicano José Ramírez conectó su jonrón 28 de la temporada en la Grandes Ligas.

Cleveland sumó su quinto triunfo consecutivo y se mantuvo de cerca en la lucha por el último cupo de clasificación a los Playoffs por medio del comodín en la Liga Americana.

En agregado, el triunfo de la noche del martes marca una diferencia de juego y medio sobre los Reales, que son sus más cercanos perseguidores en la lucha por el comodín.

Ramírez, de 32 años, tuvo una jornada de tres imparables y quedó a 20 carreras impulsadas de las 1000 en su trayectoria en las Grandes Ligas, donde debutó en 2013.

El lanzador Joey Cantillo, por su lado, tuvo una jornada estelar para los Guardianes al lanzar ocho entradas completas en las que permitió cuatro hits, sin carreras.

En otro resultado, los Filis de Filadelfia derrotaron 9x3 a los Mets de Nueva York con vuelacerca incluida de Kyle Schwarber.

Schwarber, de 32 años, llegó a 50 cuadrangulares en la temporada y se convirtió en el segundo jugador de los Filis en alcanzar esa cifra junto a Ryan Howard en 2006.

Por los Mets, el dominicano Juan Soto impulsó una de las tres carreras de los Metropolitanos y alcanzó las 94 en la campaña en curso.

Los Cachorros de Chicago, en tanto, se recuperaron de una racha de tres derrotas consecutivas al imponerse 6x1 sobre los Bravos de Atlanta.

Cade Horton (10-4) lanzó 6.1 entradas en las que permitió cuatro hits y una carrera.

Chicago se mantuvo en lo más alto de la tabla por el comodín de la Liga Nacional con 82 triunfos y 63 derrotas.

Por otra parte, el dominicano Samuel Basallo fue la figura del partido para los Orioles de Baltimore en la victoria 3x2 en extra innings sobre los Piratas de Pittsburgh.

Basallo, de 21 años, conectó su primer hit para ganar un partido en el undécimo episodio y dejó en el terreno a unos Piratas que habían igualado en el noveno episodio.

