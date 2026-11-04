Donald Trump dijo que aceptará el resultado electoral y que trabajará con los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes por la noche que aceptará los resultados de las elecciones de medio término y se mostró dispuesto a trabajar con los demócratas, que se ganan el control de la Cámara de Representantes y del Senado en el Congreso. Además, atribuyó las derrota republicana a que él no figuraba en las boletas.

“Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó Trump en una entrevista con The New York Times. Ante la posibilidad de que la oposición conquistara ambas cámaras del Congreso, agregó: “Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”.

El presidente de Estados Unidos reaccionó al revés electoral y buscó despegarse de los resultados, al asegurar que su ausencia en las boletas fue determinante. “Yo no estaba en la boleta electoral y, si hubiera estado, ¡habríamos ganado por una victoria aplastante!”, afirmó el mandatario en su primer mensaje tras conocerse los avances demócratas.

Trump siguió el escrutinio desde la Casa Blanca y habló con los periodistas poco antes de las 22.30. Para entonces, Darline Graham, senadora republicana por Carolina del Sur, había perdido su elección, mientras que Ken Paxton, procurador general de Texas, se encontraba en desventaja en su carrera por una banca en el Senado. El mandatario sostuvo que no se arrepiente de haber respaldado a ninguno de los dos.

Durante la entrevista, reaccionó a la derrota en Carolina del Sur: “Estoy mirando estos resultados mientras hablamos. Veo que Darline perdió. Es sorprendente. ¿Cómo creen que le habría ido a Lindsey si se hubiera presentado?”. La pregunta aludía al senador Lindsey Graham, fallecido en julio. Trump consideró que, de haber competido, probablemente habría ganado.

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