Donald Trump vs. Harry y Meghan Markle: la historia de un resentimiento

Luego de salir victorioso en la contienda electoral contra Kamala Harris, los pasos del próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son de particular interés para los medios estadounidenses. En este caso, evalúan cual es su postura respecto a la visa americana de del príncipe Harry, con quien tiene una mala relación de hace años. Para tranquilidad del duque de Sussex, el tercer hijo del magnate, Eric Trump, indicó que “a nadie le importa”.

El debate ocurre semanas después de que la Fundación Heritage, un grupo conservador establecido en Washington D.C., presentara una demanda al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, según sus siglas en inglés) para que hicieran públicos los registros del procesamiento de visa del británico. Esto se debe a las revelaciones del hijo menor del rey Carlos III en su libro de memorias, Spare. En el escrito, hizo pública su dependencia a las sustancias ilícitas como la marihuana, la cocaína y los hongos psicodélicos.

¿Qué dijo Eric Trump sobre el visado del duque de Sussex?

A finales de octubre, el vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump fue entrevistado por Daily Mail, donde apodó al príncipe Harry y a su esposa, la actriz Meghan Markle, como las “ovejas negras” de la realeza. Durante la conservación, Trump también hizo énfasis en el cariño que le tenía su padre a la difunta reina Isabel II, junto con el daño que le causó la renuncia a la Corona por parte de su nieto.

La postura de Eric Trump sobre Harry y Meghan Markle; el hijo del presidente electo los catalogó como las ovejas negras de la realeza ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

“La verdad es que no me importa nada del príncipe Harry, y no creo que a este país tampoco le importe. Miras a esta oveja negra, que no sabe exactamente dónde está, liderada por una esposa que es bastante impopular, tanto aquí como en el lugar donde tú vives”, comentó el hijo del líder republicano, quien le restó importancia al estatus inmigratorio del duque.

En cuanto a la relación de su padre con la realeza británica, agregó: “Mi padre amaba a la Reina y creo que la monarquía es algo increíblemente hermoso. La forma en que recibió a mi padre [la reina] con los brazos abiertos fue maravilloso”. Sobe el actual Rey de Reino Unido, expresó: “Conocemos al Rey desde siempre. De hecho, hace poco estuve hojeando un álbum de fotos y encontré una foto de él con mi padre, cuando yo tenía seis años, en el vestíbulo de Mar-a-Lago”.

De acuerdo con su hijo, Donald Trump le tenía mucho cariño a la difunta Reina @theroyalfamily - @theroyalfamily

Asimismo, también decidió elogiar a William y Kate de Gales, quienes según su criterio nunca cometieron “un paso en falso”. Por su parte, Kate “se comporta increíblemente bien y ha sido un pilar en la siguiente generación de la familia”.

Los dichos de Donald Trump sobre Meghan de Sussex

Donald Trump tampoco es fanático del príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle. De acuerdo con un artículo de The Independent, el magnate comenzó a pronunciarse en contra de la duquesa de Sussex después de su apoyo a Joe Biden durante la contienda electoral de 2020. Durante una emisión en ABC, la actriz instó a los estadounidenses a votar: “Cada cuatro años, se nos dice: ‘Esta es la elección más importante de nuestra vida’. Pero esta lo es. Cuando votamos, nuestros valores son puestos en acción, y nuestras voces son escuchadas”.

Donald Trump comenzó a pronunciarse contra la duquesa de Sussex después de sus declaraciones en un programa de televisión archivo

En ese momento, el político republicano brindo una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde expresó contra Markle: “No soy fan de ella. Le deseo mucha suerte a Harry porque lo va a necesitar”. En 2021, volvió a manifestar su descontento: “No soy fan de ella. No lo fui desde el primer día. Creo que Harry ha sido utilizado horriblemente y algún día se arrepentirá. Ha arruinado su relación con su familia y lastima a la reina. Ella está tratando de hacer cosas que creo que son muy inapropiadas”.