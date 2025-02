Doncic se venga de Dallas con su primer triple doble con los Lakers

Luka Doncic se tomó el martes una revancha de los Dallas Mavericks, la franquicia que lo traspasó por sorpresa a principios de mes, al impulsar un triunfo de Los Angeles Lakers por 107-99.

El fenómeno esloveno, que lideró a los Mavericks durante sus siete temporadas en la NBA, descargó su rabia con 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias en su primer triple doble como 'Laker'.

El base no estuvo eficiente en ataque, con 6 tiros de campo anotados de 17 intentos, pero realizó un inusual esfuerzo defensivo logrando 3 robos y 2 tapones.

"No sé cómo explicarlo", dijo Doncic sobre el duelo frente a sus excompañeros. "Creo que en el primer y segundo cuarto no sabía qué estaba pasando. Simplemente era diferente. Ni siquiera puedo explicar cómo me sentí".

"Hoy no pude meter nada", señaló sobre sus tiros fallados. "Sólo estoy contento de que hayamos conseguido una victoria. Estoy deseando irme a dormir".

Doncic y Austin Reaves, que logró 20 puntos, llevaron el peso ofensivo de los Lakers hasta que en la recta final apareció LeBron James para certificar el triunfo.

El alero, en un excelente momento de forma a sus 40 años, anotó 16 de sus 27 puntos en un frenético último cuarto, garantizando la novena victoria angelina de los últimos 11 partidos.

Aun con el recital de LeBron, la noche estuvo monopolizada por el reencuentro de Doncic con los Mavericks, la franquicia a la que comandó hasta las pasadas Finales y en la que quería desarrollar toda su carrera.

El público del Crypto.com Arena alentó con fuerza a su nuevo ídolo pero también ovacionó a Anthony Davis, la otra gran importante del traspaso, que tomó el camino a Dallas después de seis años en Los Ángeles.

El pívot, que vio el juego desde el banco por una lesión abdominal, fue homenajeado con un vídeo de tributo de sus mejores momentos en la franquicia angelina, especialmente el anillo alcanzado en 2020 junto a LeBron.

El cerebro de esta controvertida operación, el mánager general Nico Harrison, estuvo también en el recinto y recibió algunos cánticos de agradecimiento de aficionados de los Lakers por entregarles a Doncic, uno de los jugadores de mayor presente y futuro de la liga a sus 25 años.

- "Más allá del básket" -

En cuanto arrancó el partido, el esloveno no tardó en demostrar su extramotivación con varios ataques brillantes, un robo y una fuerte protesta a un árbitro que le señaló una falta técnica.

En el primer cuarto ya acumulaba 9 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, lanzando varios mensajes al banco rival tras sus canastas.

El esloveno también hizo honor a su apodo de 'Luka Magic' con una espectacular asistencia sin mirar para un triple de Reaves.

Pese a verse en varias desventajas importantes, los Mavericks siguieron plantando cara bajo el liderazgo de Kyrie Irving, que terminó con 35 puntos y se fundió en un abrazo en la pista con Doncic.

"Kai es mi hermano. Eso va mucho más allá del básket. Fue bueno ver a todos estos chicos", afirmó Doncic.

El acelerón final comandado por LeBron selló el triunfo de los Lakers, que ocupan la cuarta plaza de la Conferencia Oeste y se perfilan para ser un peligroso rival en los playoffs.

- Cavs y Celtics alargan rachas -

En otros resultados del martes, los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics, dominadores del Este, ampliaron sus rachas victoriosas a costa de los Orlando Magic y los Toronto Raptors.

Los Cavaliers, dueños del mejor balance de la liga con 48 triunfos y 10 derrotas, arrasaron 122-82 a los Magic para encadenar su octava victoria seguida.

De su lado, los Celtics vencieron de visita a los Raptors por 111-101 en su sexto triunfo consecutivo.

En Memphis, los Grizzlies salieron airosos de una batalla ofensiva ante los Phoenix Suns por 151-148 en la prórroga.

Ja Morant anotó los últimos 11 puntos de Memphis para forzar el tiempo extra, terminando con un total de 29 tantos y 8 asistencias.

-- Resultados del martes en la NBA:

Toronto Raptors - Boston Celtics 101-111

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 82-122

Houston Rockets - Milwaukee Bucks 100-97

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 151-148 prórroga

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs 109-103

Golden State Warriors - Charlotte Hornets 128-92

LA Lakers - Dallas Mavericks 107-99

bur-gbv/zm