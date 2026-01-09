Dos personas heridas en Portland, EEUU, por tiros de agentes federales

Dos personas resultaron heridas por tiros de agentes federales en la ciudad de Portland (Oregon) en Estados Unidos el jueves, informó la policía local.

"Dos personas están en el hospital después de un tiroteo que involucró a agentes federales", señaló la Policía de Portland en un comunicado, un día después de que una mujer estadounidense muriera por el disparo de un oficial de inmigración en Mineápolis.

La policía local —que recalcó que sus agentes no estuvieron involucrados en el tiroteo— dijo en un comunicado que acudió tras recibir llamados de auxilio a primera hora de la tarde.

"Los agentes respondieron y encontraron a un hombre y a una mujer con aparentes heridas de bala. Los policías aplicaron un torniquete y solicitaron la presencia de personal médico de emergencia", informó la nota.

"Los pacientes fueron trasladados al hospital. Se desconoce su estado. Los oficiales determinaron que las dos personas resultaron heridas en el tiroteo que involucró a agentes federales".