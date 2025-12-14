Dos personas muertas y ocho heridos graves por tiroteo en universidad de EEUU

Dos personas murieron y otras ocho se encuentran gravemente heridas por un tiroteo ocurrido este sábado en el campus de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, informaron las autoridades.

"Confirmo que dos personas murieron esta tarde y que otras ocho se encuentran graves", declaró en una conferencia de prensa el alcalde de Providence, en Rhode Island, Brett Smiley.

"No tenemos al atacante bajo arresto en este momento", precisó.

La Universidad de Brown reportó a las 16:22 locales (21:22 GMT) de un "atacante activo" cerca del edificio Barus and Holley Engineering, un lugar donde se realizaban varios exámenes en ese momento.

"Cierren las puertas, silencien sus teléfonos y permanezcan ocultos hasta nueva orden", decía la alerta inicial de emergencia.

El presidente Donald Trump dijo en su red social Truth Social que fue informado del tiroteo y que el FBI se encontraba en el lugar.

"Dios bendiga a las víctimas y a las familias de las víctimas", escribió Trump.

La policía y los equipos de emergencia se agolparon en el lugar, y la cadena local WPRI informó que había ropa y sangre en la acera.

La prestigiosa universidad de la Ivy League está ubicada en Providence, Rhode Island, cerca de Boston y tiene alrededor de 11.000 estudiantes.

Este es el más reciente en una larga serie de ataques armados en centros educativos en Estados Unidos, país en el que los intentos de restringir el fácil acceso a las armas de fuego se enfrentan a un bloqueo político.