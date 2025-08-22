Dow Jones bate récord por posible recorte de tasas de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró en verde el viernes, con un récord de su índice Dow Jones, luego de que el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed, banco central), Jerome Powell, asomara la posibilidad de un recorte de tasas.

El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,89%, hasta los 45.631,74 puntos, y batió su marca de diciembre. El Nasdaq ganó 1,88% y el índice ampliado S&P 500 avanzó 1,52%.

Desde la conferencia de banqueros centrales en Jackson Hole, Wyoming, el presidente de la Fed declaró que no se puede descartar un rápido deterioro del mercado laboral estadounidense, que podría justificar una flexibilización de la política monetaria y, por ende, de los tipos de interés.

La reacción fue rápida en los mercados: los principales índices estadounidenses subieron mientras que los bonos del Tesoro estadounidense cayeron, arrastrando consigo al dólar.

En el mercado de bonos estadounidense, el rendimiento a dos años —el más sensible a la evolución monetaria— cayó del 3,78% al cierre del jueves, al 3,69% alrededor de las 20H20 GMT. El rendimiento a 10 años también se redujo significativamente, pasando del 4,33% del jueves al 4,25%.

"Un recorte en septiembre no es necesariamente un hecho, pero demuestra que la Fed está dispuesta a bajar las tasas, siempre que el índice de inflación del IPC del próximo mes no sorprenda al alza", declaró Angelo Kourkafas, de la consultora Edward Jones.

La Fed se encuentra en una "situación delicada", según Powell, ya que el peso de los nuevos aranceles impuestos por Trump a los productos importados están empezando a trasladarse a los consumidores, con el riesgo de reavivar la inflación.

Sin embargo, Powell y los miembros del comité de política monetaria de la Fed "probablemente sean más sensibles hoy a la desaceleración del mercado laboral", afirmó Kourkafas.

Una gran mayoría de los inversores prevé ahora una flexibilización de las tasas ya en septiembre, según la herramienta de monitoreo FedWatch de CME.

Esta perspectiva impulsó a los "sectores sensibles a los tipos de interés, como las empresas de pequeña capitalización", señaló Kourkafas.

El índice Russell 2000, que incluye a 2000 pymes estadounidenses, subió un 3,86%.

Las empresas de construcción también vieron con buenos ojos la posibilidad de una reducción de los costes crediticios para los estadounidenses: Mohawk Industries subió un 7,28% y Builders FirstSource un 8,43%.

Por otra parte, Intel, especialista en chips y procesadores, ganó terreno (+5,53%, a US$24,80) después de que Trump asegurara que la compañía había "acordado" vender el 10% de sus acciones al gobierno estadounidense.

La plataforma de videoconferencias Zoom (que subió un 12,71%, a US$82,47) se disparó tras publicar resultados y previsiones que superaron las expectativas del mercado, gracias a sus inversiones en inteligencia artificial (IA).