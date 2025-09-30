Dow Jones en récord a pesar de la amenaza de un cierre del Gobierno de EEUU
La bolsa de Nueva York cerró en verde el martes, ya que los inversores mantuvieron su optimismo a pe
- 1 minuto de lectura'
La bolsa de Nueva York cerró en verde el martes, ya que los inversores mantuvieron su optimismo a pesar de la perspectiva de un bloqueo del presupuesto del Gobierno federal estadounidense.
Tras una sesión con altibajos, el índice Dow Jones ganó un 0,18% y alcanzó un nuevo récord al cerrar en 46.397,89 puntos. El tecnológico Nasdaq subió un 0,30% y el ampliado S&P 500, un 0,41%.
A la medianoche del martes, si el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, Estados Unidos se enfrentará a un cierre administrativo del gobierno, conocido como "shutdown", que provocará la paralización de la mayoría de los servicios federales.
“Aunque esto no constituya un evento macroeconómico importante, causará cierta volatilidad en los mercados, simplemente porque genera más incertidumbre”, declaró a la AFP Victoria Fernández, de Crossmark Global Investments.
tmc/nth/dga/db
Otras noticias de Estados Unidos
- 1
Este es el ejercicio que deben realizar los mayores de 60 años para vivir más, según Harvard
- 2
La nueva regla de la CBP que entra en vigor este 30 de septiembre para los extranjeros que usen el Formulario I-94
- 3
Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
- 4
Qué significa el cierre del Gobierno en Estados Unidos