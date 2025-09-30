Dow Jones en récord a pesar de la amenaza de un cierre del Gobierno de EEUU

La bolsa de Nueva York cerró en verde el martes, ya que los inversores mantuvieron su optimismo a pesar de la perspectiva de un bloqueo del presupuesto del Gobierno federal estadounidense.

Tras una sesión con altibajos, el índice Dow Jones ganó un 0,18% y alcanzó un nuevo récord al cerrar en 46.397,89 puntos. El tecnológico Nasdaq subió un 0,30% y el ampliado S&P 500, un 0,41%.

A la medianoche del martes, si el Congreso no aprueba un presupuesto, aunque sea temporal, Estados Unidos se enfrentará a un cierre administrativo del gobierno, conocido como "shutdown", que provocará la paralización de la mayoría de los servicios federales.

“Aunque esto no constituya un evento macroeconómico importante, causará cierta volatilidad en los mercados, simplemente porque genera más incertidumbre”, declaró a la AFP Victoria Fernández, de Crossmark Global Investments.

