Drew Barrymore sorprendió a los neoyorquinos en una concurrida estación y repartió regalos: “Quería compartirlo”

escuchar

Drew Barrymore tiene una larga carrera en el cine. Actúa frente a las cámaras desde 1978, cuando a los seis años participó en Estados Alterados, pero es más recordada por su interpretación en la icónica película de Steven Spielberg, E.T., el extraterrestre. Desde entonces, es una personalidad muy querida en el ambiente hollywoodense.

Pero no se trata solo de su trabajo en los grandes escenarios. Es que la actriz estadounidense también es reconocida por transmitir sencillez, algo que no siempre sucede con las estrellas. Este fin de semana, Drew se aventuró incluso al rechazo cuando se presentó en una estación de tren para encontrarse con sus fanáticos. Pero no lo hizo en medio de un evento anunciado, sino que los tomó por sorpresa sin vestuario ni maquillaje, a diferencia de como acostumbran a mostrarse las celebridades.

Drew Barrymore quiere que más personas lean su revista y la regaló en una estación de Nueva York

Si Barrymore hubiera anticipado sus planes a través de sus redes sociales, las reacciones no habrían sido auténticas. En un video, mostró cómo llegó a Penn Station, en Nueva York, con varios ejemplares de su revista DREW para regalárselas a las personas que encontrara en su camino.

Entre las prisas de la vida cotidiana, la protagonista de Jamás Besada interceptó a los viajeros en una de las terminales más concurridas del mundo con la frase: “¿Te gustaría tener una revista?”. Como era de esperarse, varios la reconocieron y quedaron asombrados por tenerla tan cerca y aprovecharon para tomarse una fotografía junto a ella y abrazarla.

Una situación inesperada

Pero el video también mostró que no todo resultó como esperaba. Mientras una fan se acercaba a pedirle una revista y ella le agradecía, Drew era rechazada por un hombre que ni siquiera se tomó el tiempo de ver de qué revista se trataba. Pero eso no la detuvo en su misión de hacer que más gente conozca el contenido que produce.

Drew Barrymore hizo realidad su sueño de tener una revista y desde el año pasado está en venta en Estados Unidos @drewbarrymore - @drewbarrymore

“Amo leer en el tren y quería compartir ese amor con todos ustedes”, escribió la celebridad en el video. El buen humor fue evidente porque a nadie le negó un abrazo o la firma en la revista.

Tras publicarlo en Instagram, los fanáticos se enfocaron en el hombre que la rechazó y no podían creer su mala actitud. “El tipo que te rechazó aparentemente no tiene idea de lo grande que eres. Obviamente necesita un poco de felicidad en su vida”; “puedo apostar que el hombre que te rechazó la revista está ahora mismo viendo esto en redes sociales y golpeándose a sí mismo”, escribieron.

Drew Barrymore tiene su propia publicación y la repartió en una estación Instagram @drewbarrymore

También se alegraron por la energía que transmitió la actriz a las personas que simplemente tuvieron la suerte de pasar por ahí: “Esos abrazos a los extraños... casi puedo sentirlos. Esos son buenos y sólidos abrazos, Drew. Espero poder darte uno algún día”, comentó una influencer. “Si solo hubiera más personas como tú en el mundo, Drew”, señaló alguien más.

En junio del año pasado, Drew lanzó su revista que lleva el mismo nombre, en colaboración con Bauer Media USA. La actriz reconoció que toda la vida soñó con tener su propia publicación y desde la presentación dijo que su contenido estaría orientado a dar consejos de vida, pero también sobre decoración, belleza, viajes.

Además entre sus páginas está la columna “Dear Drew”, de la que es autora y donde responde preguntas de sus lectores.

LA NACION