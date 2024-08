Dueños de vehículos Kia y Hyundai recibirán un pago único de hasta US$3375: la fecha límite para reclamarlo

Escuchar

Luego de recibir demandas a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos por no implementar el equipo adecuado para prevenir robos en algunos automóviles, Kia y Hyundai pagarán US$145 millones a propietarios de vehículos de estas marcas. Si bien los fabricantes no admitieron haber cometido alguna irregularidad, compensarán a los conductores de los modelos que no contaban con inmovilizadores de motor, quienes podrán presentar sus reclamos hasta el 11 de enero de 2025.

Actualmente, los inmovilizadores de motor son un estándar en todos los vehículos de Kia y Hyundai. Se trata de un dispositivo antirrobo que evita que un automóvil arranque a menos que se inserte la llave correcta. Sin embargo, muchos modelos producidos entre 2011 y 2022 no fueron fabricados con este sistema de encendido, por lo que son más susceptibles a la sustracción, según The Sun.

Frente a esto, en 2020 se viralizó una tendencia en TikTok llamada Kia Boys que consistía en ingresar de forma ilegal a estos vehículos y dañarlos o hasta robarlos. A esto se le sumó el aumento en las tasas de robo de automóviles a nivel nacional, con varios de los modelos de Kia y Hyundai ubicados entre los más robados en Estados Unidos, por lo que muchos de sus conductores presentaron una demanda colectiva contra ambas empresas.

La tendencia Kia Boys hizo que aumenten las tasas de robo de automóviles en Estados Unidos a partir de 2020 Freepik

La respuesta de Kia y Hyundai

Debido a las quejas de los clientes, los fabricantes llegaron a un acuerdo y decidieron ofrecer un fondo de US$145 millones para compensar a los propietarios afectados. De esta manera, deberán cumplir una serie de requisitos tanto para obtener reembolsos de un máximo de US$3375 por pérdidas y gastos relacionados con el robo, como para recibir una actualización de software que mejore la seguridad de sus vehículos.

Por otro lado, Kia afirmó en un comunicado: “Si bien ningún automóvil puede fabricarse completamente a prueba de robos, Kia continúa poniendo a disposición de los clientes cerraduras para volante a través de las agencias policiales locales interesadas, sujeto a la disponibilidad de suministro, sin costo alguno para los propietarios interesados de estos vehículos”.

Quiénes son elegibles para el pago

Son elegibles para el acuerdo por robo de vehículos todos aquellos propietarios que hayan comprado o alquilado alguno de los siguientes modelos de automóviles en Estados Unidos, incluidos Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam.

Los modelos de Kia son:

Kia Forte (2011-2021)

Kia K5 (2021-2022)

Kia Optima (2011-2020)

KIA Rio (2011-2021)

Kia Sedona (2011-2021)

Kia Seltos (2021-2022)

Kia Sorento (2011-2022)

Kia Soul (2011-2022)

Kia Sportage (2011-2022)

Los modelos de Hyundai son:

Hyundai Accent (2011-2022)

Hyundai Elantra (2011-2022)

Hyundai Elantra Coupe (2013-2014)

Hyundai Elantra GT (2013-2020)

Hyundai Elantra Touring (2011-2012)

Hyundai Genesis Coupe (2011-2014)

Hyundai Kona (2018-2022)

Hyundai Palisade (2020-2021)

Hyundai Santa Fe (2011-2022)

Hyundai Santa Fe Sport (2013-2018)

Hyundai Santa Fe XL (2019)

Hyundai Sonata (2011-2019)

Hyundai Tucson (2011-2022)

Hyundai Veloster (2012-2017; 2019-2021)

Hyundai Venue (2020-2021)

Hyundai Veracruz (2011-2012)

9 modelos de automóviles de Kia y 16 de Hyundai son elegibles para recibir una compensación por parte de los fabricantes Hyundai Motor Company

De cuánto es el reembolso en cada caso

Tanto Kia como Hyundai ofrecen diferentes categorías de reembolsos con sus respectivos montos:

Reembolso de hasta el 60% del valor del por la pérdida total de un vehículo resultante de un robo calificado o un intento de robo calificado.

del valor del por la pérdida total de un vehículo resultante de un robo calificado o un intento de robo calificado. Reembolso de hasta el mayor de US$3375 o 33% por daños a un vehículo que resulten de cada robo calificado o intento de robo calificado y/o por el valor de la propiedad personal robada o dañada durante un robo calificado o intento de robo calificado.

por daños a un vehículo que resulten de cada robo calificado o intento de robo calificado y/o por el valor de la propiedad personal robada o dañada durante un robo calificado o intento de robo calificado. Reembolso de hasta US$375 por deducibles de seguro pagados y primas de seguro aumentadas para pólizas de seguro que incluyen cobertura contra robo resultante de un robo calificado o un intento de robo calificado.

por deducibles de seguro pagados y primas de seguro aumentadas para pólizas de seguro que incluyen cobertura contra robo resultante de un robo calificado o un intento de robo calificado. Reembolso de hasta US$250 por otros gastos resultantes de un robo calificado o un intento de robo calificado, incluidos: gastos de transporte, gastos de remolque y gastos asociados con multas por exceso de velocidad, multas de luz roja u otras sanciones o multas incurridas por el robo calificado o el intento de robo calificado.

por otros gastos resultantes de un robo calificado o un intento de robo calificado, incluidos: gastos de transporte, gastos de remolque y gastos asociados con multas por exceso de velocidad, multas de luz roja u otras sanciones o multas incurridas por el robo calificado o el intento de robo calificado. Reembolso de hasta US$250 en total por pérdida de ingresos y gastos de cuidado infantil (combinados) resultantes del tiempo dedicado a obtener la actualización de software.

en total por pérdida de ingresos y gastos de cuidado infantil (combinados) resultantes del tiempo dedicado a obtener la actualización de software. Reembolso de llaveros emitidos por el OEM comprados por orden de un concesionario Kia porque eran necesarios para implementar la actualización de software, sujeto a un límite de US$350 por llavero, con un límite de hasta dos llaveros por vehículo.

Cómo presentar el reclamo

El primer paso para solicitar el pago es verificar la elegibilidad del vehículo ingresando el número de identificación (VIN) en el sitio web del acuerdo. Tras esto, se deben reunir el comprobante de propiedad o arrendamiento, la documentación de cualquier incidente de robo o intento de robo y los recibos de los gastos vinculados al robo o intento de robo.

Finalmente, es necesario completar el formulario de reclamo y enviarlo en línea a través del sitio web de liquidación o por correo a la dirección designada. Cabe destacar que la fecha límite para hacerlo es el 11 de enero de 2025.

