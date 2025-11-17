LA NACION

Durant anota 35, Sengun 30 y 12 rebotes; Rockets vencen 117-113 a Magic en tiempo extra

Durant anota 35, Sengun 30 y 12 rebotes; Rockets vencen 117-113 a Magic en tiempo extra

HOUSTON (AP) — Kevin Durant anotó 35 puntos, Alperen Sengun sumó 30 puntos y 12 rebotes para ayudar a los Rockets de Houston a remontar y lograr una victoria el domingo por la noche de 117-113 en tiempo extra sobre el Magic de Orlando.

Orlando lideraba por un punto cuando Amen Thompson puso a los Rockets al frente con una clavada asistida por Durant con menos de un minuto restante en el tiempo extra. Jabari Smith Jr. bloqueó una bandeja de Franz Wagner y el tiro en suspensión de Durant aumentó la ventaja a 113-110 con 9,2 segundos por jugar.

Wagner encestó dos tiros libres con 8,7 segundos por jugar, acercando al Magic a un punto. Pero Reed Sheppard encestó dos tiros libres para Houston, ampliando la ventaja a 115-112 con 4,1 segundos restantes.

Wendell Carter Jr. encestó un tiro libre, pero fue sancionado por una violación de carril en el segundo intento, dejando a Houston liderando 115-113. Thompson encestó dos tiros libres después de eso para asegurar la cuarta victoria consecutiva de Houston.

Wagner anotó un máximo de la temporada de 29 puntos y Desmond Bane también estableció su máximo de la temporada con 26 puntos para liderar a los Magic en una noche en la que no contaron con Paolo Banchero y Jalen Suggs debido a lesiones en la ingle.

Los Rockets estuvieron detrás por hasta 11 puntos en el cuarto cuarto antes de usar una gran racha para volver al juego.

