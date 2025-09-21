Eagles mantienen su imbatibilidad en la NFL con una heroicidad de Davis

Los Philadelphia Eagles, vigentes campeones de la liga de football americano (NFL), derrotaron el domingo 33-26 a Los Angeles Rams con una memorable última jugada de su tackle defensivo Jordan Davis.

A falta de tres segundos para el final, los Rams tenían a su mano asestarles la primera derrota de la temporada a los Eagles en su propia cancha.

Con desventaja de 27-26, el equipo angelino disponía de un intento de gol de campo de 44 yardas para ponerse por delante en el marcador en el Lincoln Financial Field.

Pero el disparo de Joshua Karty fue bloqueado por Davis, quien después atrapó el ovoide y recorrió a toda velocidad 61 yardas para anotar un touchdown final ante el júbilo de los casi 70.000 aficionados.

Davis, de 152 kilos, es el jugador más pesado en recorrer más de 50 yardas para convertir un touchdown tras bloqueo.

La acción del defensor, de 25 años, coronó un triunfo en el que los Eagles se levantaron de un 26-7 en contra al inicio del tercer cuarto.

"Sabía que lo iba a bloquear", declaró el quarterback Jalen Hurts a la cadena Fox. "Simplemente fue un gran esfuerzo por parte de todos (...) Fue frustrante y desafiante pero todos nos unimos e hicimos jugadas cuando lo necesitábamos y eso es lo que importa".

"Siempre es bueno lograr una victoria (pero) si esto no te muestra qué tipo de equipo somos, no sé qué lo hará", resumió el mariscal de campo de los Eagles, que anotaron 26 puntos en el último cuarto.

Hurts lanzó para 226 yardas y tres touchdowns y también sumó otras 40 yardas terrestres.

A su lado, el receptor A.J. Brown completó 109 yardas en seis recepciones para un touchdown.

Por los Rams, Matthew Stafford lanzó 196 yardas para dos touchdwons y una intercepción.

Los Eagles, ganadores del pasado Super Bowl frente a los Kansas City Chiefs, lucen un pleno de tres victorias en este arranque de temporada mientras los Rams quedaron con un balance de 2-1.

Tercer triunfo de Bucs y Colts

En otros duelos del domingo, los Tampa Bay Buccaneers y los Indianápolis Colts también alcanzaron su tercera victoria del curso.

Los Bucs vencieron por un ajustado 29-27 a los New York Jets, que siguen sin estrenar su casillero.

Los Colts, de su lado, batieron por un contundente 41-20 a los Tennesse Titans impulsados por el running back Jonathan Taylor, que anotó tres touchdowns en 102 yardas terrestres.

Los Green Bay Packers, uno de los equipos más en forma en este arranque de campaña, tropezaron por primera vez por 13-10 frente a los Cleveland Browns, guiados por el quarterback Joe Flacco, de 40 años.

Rodgers sobrepasa a Favre

Una figura aún más veterana, Aaron Rodgers, se erigió el domingo en el cuarto jugador con más pases de touchdown de la historia.

El mariscal de campo de 41 años lanzó el pase 509 de su carrera en el segundo cuarto del triunfo de sus Pittsburgh Steelers 21-14 frente a los New England Patriots.

Rodgers dejó atrás los 508 pases de touchdown de Brett Favre, su excompañero en los Green Bay Packers, y ahora solo tiene por delante a Tom Brady (649), Drew Brees (571) y Peyton Manning (539).

En el cierre de la fecha, los Chiefs buscaban su primera victoria de la temporada en una visita a los New York Giants.

