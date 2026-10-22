eBay eliminará unos 1.000 empleos, aproximadamente el 9% de su plantilla

La plataforma estadounidense de comercio en línea eBay va a suprimir alrededor de 1.000 puestos de trabajo, indicó este miércoles a la AFP una portavoz, lo que representa aproximadamente el 9% del total de su plantilla, tras una primera oleada de despidos en febrero.

A finales de 2025, eBay contaba con 12.300 empleados, antes de llevar a cabo en febrero un primer plan social que afectaba a 800 empleos.

La decisión "se tomó para garantizar que mantengamos una posición sólida", señaló la empresa. Para lograrlo, eBay quiso "alinear su plantilla y sus recursos con (sus) prioridades estratégicas".

Tras varios años difíciles, marcados por un casi estancamiento de sus ingresos (+2% en 2022 y 3% en 2023), eBay volvió a la senda del crecimiento en 2025 (+8%) e incluso experimentó una aceleración en el primer semestre de este año (+17%).

Durante la presentación de los resultados del primer y segundo trimestre, los directivos de la empresa con sede en San José, California, no mencionaron estos recortes de empleo.