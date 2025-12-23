Economía de EEUU sorprende y crece 4,3% en proyección anual

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento del 4,3% en proyección anual en el tercer trimestre de 2025, mucho más de lo esperado por los analistas, según datos oficiales publicados el martes, con retraso por el prolongado cierre del gobierno.

En comparación con el segundo trimestre, el incremento fue de 1,1%. El PIB se vio impulsado en particular por un aumento del consumo, las exportaciones y el gasto público, parcialmente compensados a la baja por una caída de la inversión, según el Departamento de Comercio.

En Estados Unidos el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral se mide en proyección anual, una estimación a 12 meses si se mantuvieran las condiciones al momento de la medición.